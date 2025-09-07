باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بازدید از پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز، در جمع فرماندهان و کارکنان این پایگاه با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: هرچند دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه خساراتی وارد کرد، اما ضربه متقابل ایران به مراتب محکم‌تر بود و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دشمن در این نبرد «تقریبا از پا درآمد و له شد» و ستون فقراتش زیر ضربات موشک‌های پرقدرت ایران در هم شکسته شد.

وی با اشاره به نقش نیروی هوایی در جنگ تحمیلی دوازده روزه، بیان کرد: شهدای والامقام این پایگاه، شهیدان محسن آین و جعفر شهبازی، در حقیقت شهیدانِ احساس تکلیف بودند که با ایثارگری و فداکاری، مانع خسارات بیشتر شدند. این «شهید تکلیف بودن»، باید سرلوحه مسیر ما قرار گیرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با توصیه به نوآوری در شرایط فعلی، اظهار کرد: باید همچون شهید سرلشکرمنصور ستاری که با ابتکار و نوآوری خود در عملیات والفجر ۸ موجب به زیر کشیدن بیش از ۷۰ فروند هواپیمای دشمن شد، دست به ابتکار زد و دشمن را از کرده خود پشیمان کرد.

منبع: ارتش