باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سیده مریم حسینی در نطق پیش از دستور صحن علنی امروز شورا ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و گرامیداشت هفته وحدت، بر ضرورت حفظ اتحاد ملی و اسلامی تأکید کرد و گفت: وحدت، سپر پولادین ارادهها و دلهای مردم است و باید از آن در برابر آسیبهای رسانهای و تفرقهافکنانه محافظت شود.
او با اشاره به موفقیت تیم فوتبال نوجوانان دختران شیراز در رقابتهای کشوری، این دستاورد را نمادی از شکوفایی استعدادهای بانوان و توجه جدی به ورزش زنان در استان دانست و تأکید کرد: این پیروزی نشان میدهد که با حمایت هدفمند و ایجاد زیرساختهای مناسب، بانوان میتوانند در عرصههای ملی و بینالمللی بدرخشند.
عضو شورای شهر شیراز در ادامه، بحران زیستمحیطی ناشی از تخلیه پسابهای صنعتی کارخانههای نشاستهسازی در منطقه مهدیآباد را یکی از جدیترین تهدیدها برای سلامت عمومی شهروندان دانست و گفت: رودخانه چنار راهدار که زمانی نماد زیبایی طبیعت بود، امروز به کانون آلودگی و بوی تعفن تبدیل شده و سلامت ساکنان مجاور را با خطر مواجه کرده است.
حسینی با اشاره به جلسات متعدد کارگروههای نظارتی در سالهای اخیر، از عدم رضایت مردم نسبت به روند رسیدگی به این معضل انتقاد کرد و خواستار اقدام فوری دستگاههای مسئول برای تجهیز کارخانهها به سیستمهای تصفیه پساب شد و تأکید کرد: دادگستری و اداره کل محیط زیست باید نظارت مستمر داشته و با متخلفان برخورد قاطعانه کنند.
حسینی با بیان اینکه هدف تعطیلی کارخانهها نیست، خواستار الزام واحدهای تولیدی به رعایت مسئولیت اجتماعی شد و گفت: خواسته مردم اجرای فوری طرحهای تصفیه پساب و فراهمسازی شرایط انتقال این واحدها به خارج از شهر است. حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان نباید قربانی منافع اقتصادی شود.