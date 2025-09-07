باشگاه خبرنگاران جوان -مرکز نجوم قرآن آستان مقدس مسجد جمکران روزهای سهشنبه و پنجشنبه پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در صحن پیامبر اعظم (ص) برنامههای علمی و آموزشی خود را برگزار میکند. یکی از مهمترین خدمات مرکز، برگزاری استهلال ماههای قمری است که با حضور گروه دوم ستاد استهلال استان قم در شبهای ۲۹ ماههای قمری انجام شده و کارشناسان به پرسشهای حاضرین پاسخ میدهند.
همچنین بهمنظور پربار کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان، کارگاههای آموزشی و علمی با استفاده از فناوریهای روز مانند واقعیت مجازی (VR)، واقعیت افزوده (AR) و هولوگرافی در این مرکز برگزار میشود.
گفتنی است همزمان با ماهگرفتگی امشب، برنامه ویژه رصد آسمان و ماهگرفتگی با تلسکوپ از ساعت ۲۰ تا ۲۳:۳۰ در صحن جامع مسجد مقدس جمکران برگزار و نماز آیات نیز در سه نوبت ساعتهای ۲۰، ۲۱ و ۲۲ به جماعت اقامه خواهد شد.
منبع :روابط عمومی مسجد مقدس جمکران