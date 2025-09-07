باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا اسکندری با تأکید بر نیاز شهر به نشاط اجتماعی، از افتتاح پروژههای تفریحی و فرهنگی به عنوان گامهایی مؤثر در مسیر خدمت به مردم یاد کرد و گفت: شیراز شهری است که نیاز به شادی دارد و از آغاز فعالیت در شورا، این نیاز را در اولویت قرار دادهایم.
او با اشاره به استقبال گسترده مردم از شهربازی جنت، این پروژه را نمونهای موفق از طرحهای کمیسیون سرمایهگذاری دانست و افزود: افتتاح پارک آبی، آکواریوم و سایر پروژههای در دست اجرا، نویدبخش شادیهای بیشتر برای مردم نجیب شیراز خواهد بود.
اسکندری در ادامه، از آغاز رسمی کمپین «برای باغهای شیراز» خبر داد و آن را حرکتی فرهنگی، زیربنایی و ماندگار توصیف کرد. اسکندری گفت: باغهای شیراز، نه فقط درختانی ریشهدار، بلکه ریشههای هویت و جان این شهرند. این کمپین با هدف پاسداری از باغها برای نسلهای آینده طراحی شده است.
عضو شورای شهر شیراز با ارائه پیشنهادی عملی، خواستار اختصاص بخشی از عوارض سالیانه شهرداری به نگهداری و آبیاری باغها شد و تأکید کرد: باغها سرمایهای حیاتیاند که اگر امروز برایشان هزینه نکنیم، فردا با هیچ ثروتی قابل بازگشت نخواهند بود.
اسکندری یادآور شد که در همین دوره شورای شهر، باغات شیراز به منطقه ویژه تبدیل شدهاند؛ اقدامی که زمینهساز حفاظت قانونی و اجرایی از این سرمایههای طبیعی بوده است و از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه بابت همراهی در این مسیر قدردانی کرد و خواستار حمایت گستردهتر از کمپین «برای باغهای شیراز» شد.
او با بیان اینکه حفظ باغها یعنی حفظ هویت، سلامت و آینده شیراز، تعهد داد که این پیشنهاد را تا تحقق نهایی پیگیری کند و گفت: بگذارید تاریخ بگوید: شورای این دوره، نسیم را در رگهای شیراز جاری کرد، باغها را به منطقهای ویژه رساند و آنها را به آیندگان سپرد.