رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شیراز با ارائه پیشنهادی عملی، خواستار اختصاص بخشی از عوارض سالیانه شهرداری به نگهداری و آبیاری باغ‌ها شد و تأکید کرد: باغ‌ها سرمایه‌ای حیاتی‌اند که اگر امروز برایشان هزینه نکنیم، فردا با هیچ ثروتی قابل بازگشت نخواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علیرضا اسکندری با تأکید بر نیاز شهر به نشاط اجتماعی، از افتتاح پروژه‌های تفریحی و فرهنگی به عنوان گام‌هایی مؤثر در مسیر خدمت به مردم یاد کرد و گفت: شیراز شهری است که نیاز به شادی دارد و از آغاز فعالیت در شورا، این نیاز را در اولویت قرار داده‌ایم.

او با اشاره به استقبال گسترده مردم از شهربازی جنت، این پروژه را نمونه‌ای موفق از طرح‌های کمیسیون سرمایه‌گذاری دانست و افزود: افتتاح پارک آبی، آکواریوم و سایر پروژه‌های در دست اجرا، نویدبخش شادی‌های بیشتر برای مردم نجیب شیراز خواهد بود.

اسکندری در ادامه، از آغاز رسمی کمپین «برای باغ‌های شیراز» خبر داد و آن را حرکتی فرهنگی، زیربنایی و ماندگار توصیف کرد. اسکندری گفت: باغ‌های شیراز، نه فقط درختانی ریشه‌دار، بلکه ریشه‌های هویت و جان این شهرند. این کمپین با هدف پاسداری از باغ‌ها برای نسل‌های آینده طراحی شده است.

عضو شورای شهر شیراز با ارائه پیشنهادی عملی، خواستار اختصاص بخشی از عوارض سالیانه شهرداری به نگهداری و آبیاری باغ‌ها شد و تأکید کرد: باغ‌ها سرمایه‌ای حیاتی‌اند که اگر امروز برایشان هزینه نکنیم، فردا با هیچ ثروتی قابل بازگشت نخواهند بود.

اسکندری یادآور شد که در همین دوره شورای شهر، باغات شیراز به منطقه ویژه تبدیل شده‌اند؛ اقدامی که زمینه‌ساز حفاظت قانونی و اجرایی از این سرمایه‌های طبیعی بوده است و از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه بابت همراهی در این مسیر قدردانی کرد و خواستار حمایت گسترده‌تر از کمپین «برای باغ‌های شیراز» شد.

او با بیان اینکه حفظ باغ‌ها یعنی حفظ هویت، سلامت و آینده شیراز، تعهد داد که این پیشنهاد را تا تحقق نهایی پیگیری کند و گفت: بگذارید تاریخ بگوید: شورای این دوره، نسیم را در رگ‌های شیراز جاری کرد، باغ‌ها را به منطقه‌ای ویژه رساند و آنها را به آیندگان سپرد.

برچسب ها: شادی ، حفاظت ، باغ ها ، مدیریت شهری ، عضو شورای شهر شیراز
خبرهای مرتبط
تقاطع غیر همسطح شهید سید حسن نصرالله در شیراز به بهره‌برداری رسید
وضعیت باغات شیراز فاجعه‌بار است
اجرای ۹۳ درصد مصوبات شورا/ رکوردی بی‌سابقه در عملکرد شهرداری شیراز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهرحضرت احمدبن موسی (ع) + تصاویر
آغاز عملیات اجرایی باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در شیراز
وحدت ملت ایران سد شکست‌ناپذیر در برابر توطئه‌ها
پیشتازی فارس در صدور مجوز‌های صنفی/انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر
دانشگاه آزاد اسلامی فارس پیشگام در آموزش عالی، نوآوری و پیوند با صنعت
ارتقای ایمنی و استانداردسازی تجهیزات تفریحی در ۲۰۰ بوستان شهری شیراز
جهش سبز در صنعت فارس/ ۳۰۰۰ واحد تولیدی به شبکه فاضلاب متصل شدند
دستگاه‌های فارس گزارش کامل طرح‌ها را اعلام کنند
شادی و حفاظت از باغ‌ها، دو اولویت مهم مدیریت شهری
بحران زیست‌محیطی مهدی‌آباد نیازمند اقدام فوری
آخرین اخبار
بحران زیست‌محیطی مهدی‌آباد نیازمند اقدام فوری
شادی و حفاظت از باغ‌ها، دو اولویت مهم مدیریت شهری
دستگاه‌های فارس گزارش کامل طرح‌ها را اعلام کنند
آغاز عملیات اجرایی باغ‌موزه فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در شیراز
غبارروبی و عطرافشانی حرم مطهرحضرت احمدبن موسی (ع) + تصاویر
جهش سبز در صنعت فارس/ ۳۰۰۰ واحد تولیدی به شبکه فاضلاب متصل شدند
دانشگاه آزاد اسلامی فارس پیشگام در آموزش عالی، نوآوری و پیوند با صنعت
پیشتازی فارس در صدور مجوز‌های صنفی/انتقال مشاغل آلاینده به خارج از شهر
ارتقای ایمنی و استانداردسازی تجهیزات تفریحی در ۲۰۰ بوستان شهری شیراز
وحدت ملت ایران سد شکست‌ناپذیر در برابر توطئه‌ها
حل چالش‌های کشور با وحدت ممکن است
برخورد ۲ دستگاه اتوبوس خط واحد، حادثه آفرید
توقیف ارز دیجیتال غیرمجاز در شیراز
آغاز هم‌نوایی تاریخ و موسیقی/ ارکستر ارمنستان در صدمین سالگرد در قلب تخت جمشید نواخت + فیلم و تصویر
از حافظیه تا سمرقند/ فارس و ازبکستان در مسیر همکاری‌های دوجانبه اقتصادی و فرهنگی
نیمی از اصناف فارس از مالیات سال ۱۴۰۳ معاف شدند + فیلم
صدرا در انتظار ۲۰۰ اتوبوس دیگر/ ناوگان حمل‌ونقل عمومی با کمبود جدی مواجه است
اجرای طرح آبیاری هوشمند برای نخستین بار در مزارع کازرون + فیلم
کشف ۲۰ تن گندم بدون مجوز در ممسنی