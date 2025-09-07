در جریان بازدید معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از مرکز هوشمند رصد اطلاعات و داده‌کاوی و نشست با رئیس و مسئولان عالی هلال‌احمر بر ضرورت بهره‌گیری از هوش مصنوعی و ایجاد تحول در خدمات امدادونجات کشور تأکید شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ پیش از ظهر امروز، هلال‌احمر میزبان حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور بود.

در ابتدای این نشست، دکتر پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه‌های این جمعیت ارائه کرد و گفت: سال گذشته پس از تهدیداتی که وجود داشت، نخستین اقدام ما استخراج و مستندسازی ظرفیت‌ها و امکانات استان‌ها بود تا مشخص شود چه منابعی در اختیار داریم و چه کمبود‌هایی وجود دارد. پس از آن، تقسیم‌بندی مناطق انجام شد تا در صورت بروز بحران، مشخص باشد هر منطقه چه نقشی در امدادرسانی، پشتیبانی یا عملیات دارد.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر بیش از سه و نیم میلیون، عضو داوطلب دارد که بخش عمده آنها در سازمان جوانان و سازمان داوطلبان فعال هستند. از میان این افراد، بیش از ۷۰ هزار نفر متخصص با مشخصات کامل شناسایی شده‌اند تا در شرایط اضطراری بتوان از توانمندی آنها بهره گرفت. این ظرفیت در حوادث مختلف، از جمله رزمایش‌های برون‌مرزی و همچنین عملیات امدادی اخیر در بندر شهید رجایی، به‌طور عملیاتی مورد استفاده قرار گرفت و نقاط قوت و ضعف آن ارزیابی شد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به اجرای مانور‌های تخصصی و به‌کارگیری تجربه‌های میدانی اظهار کرد: بر اساس بازخورد این اقدامات، جلسات منظم آموزشی و بازنگری با معاونت‌های تخصصی در حال برگزاری است تا نقاط قوت، تقویت و ضعف‌ها نیز برطرف شود.
کولیوند ادامه داد: برای تحقق هوشمندسازی، پروژه‌های متعددی در جمعیت تعریف شده و جلسات هفتگی با مسئولان فناوری اطلاعات برگزار می‌شود تا مسیر توسعه شفاف باشد.

به گفته وی، استفاده از فناوری‌های نوین مانند ربات‌های غریق‌نجات، پهپاد‌ها و سامانه‌های هوش مصنوعی می‌تواند در حوزه‌های امداد و نجات، اسکان اضطراری، توزیع بسته‌های حمایتی و پایش عملیات نقش‌آفرین باشد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر همچنین بر اهمیت توسعه خدمات سلامت دیجیتال تأکید کرد و گفت: استفاده از سامانه‌های پزشکی از راه دور (تله‌مدیسین) می‌تواند ظرفیت ارزشمندی در مأموریت‌های حج و اربعین ایجاد کند. به عنوان نمونه، با وجود اعزام ۳۵۰ نیروی درمانی برای خدمت به ۸۵ هزار زائر حج، پشتیبانی نرم‌افزاری و ارتباطی این امکان را فراهم می‌کند که تیم‌های پزشکی داخل کشور نیز هم‌زمان به زائران کمک کنند.

کولیوند در پایان با قدردانی از معاون علمی رئیس‌جمهور بابت بازدید از مرکز داده‌کاوی هلال‌احمر، بر اهمیت سرعت‌بخشی به پروژه‌های هوشمندسازی و استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان برای ارتقای خدمات این جمعیت تأکید کرد.

منبع: هلال احمر 

