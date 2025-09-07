وزیر کشور در پیامی به همتای افغانستانی خود جانباختن تعدادی از شهروندان این کشور در حادثه زلزله را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسکندر مومنی در پیام خود به سراج الدین حقانی وزیر محترم امور داخله افغانستان، تاکید کرد: حادثه تلخ و ویرانگر زلزله اخیر در کشور دوست و برادر افغانستان که متأسفانه به جان باختن و آسیب دیدن شماری از شهروندان آن کشور انجامید، موجب اندوه و تأثر عمیق اینجانب و مردم جمهوری اسلامی ایران شد.

در بخشی از این پیام آمده است: اینجانب اطمینان دارم با تلاش‌های دولت محترم افغانستان و همبستگی مردم مقاوم آن سرزمین، آثار این مصیبت هر چه سریع‌تر بر طرف خواهد شد. جمهوری اسلامی ایران نیز همواره آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و مساعدت در این شرایط دشوار اعلام می‌دارد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت

