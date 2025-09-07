استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به جایگاه راهبردی چابهار، آن را یکی از محور‌های اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور دانست و گفت: توسعه این منطقه باید با اجرای پروژه‌های کلان و نگاه ملی صورت گیرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان_ منصور بیجار  در دیدار با مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با اشاره به اهمیت راهبردی این منطقه در معادلات اقتصادی و امنیتی کشور تصریح کرد: چابهار نه‌تنها کانون توسعه جنوب شرق ایران بلکه یکی از ارکان اصلی مذاکره‌ها و توافقات منطقه‌ای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به نقش سواحل مکران در راهبرد‌های کلان کشور بیان کرد: تأکید رهبر معظم انقلاب بر توسعه این سواحل، مسوولیتی مضاعف برای مدیران استانی و ملی ایجاد کرده است که باید با برنامه‌ریزی دقیق، ظرفیت‌های موجود را در مسیر پیشرفت ملی به‌کار گیرند.

وی با اشاره به سفر‌های اخیر خود به عمان و پاکستان افزود: چابهار یکی از محور‌های گفت‌و‌گو‌های اقتصادی و تجاری ایران با همسایگان است و توسعه آن به اجرای پروژه‌های هدفمند و فراملی نیاز دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های بندر شهید بهشتی و صنعت پتروشیمی چابهار تصریح کرد: در شرایط حساس منطقه‌ای و پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، نقش چابهار در ثبات اقتصادی و امنیت پایدار بیش از گذشته نمایان شد.

یجار از منطقه آزاد سیستان و منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به‌عنوان مکمل‌های توسعه‌ای استان و کشور یاد کرد و گفت: فعال‌سازی این ظرفیت‌ها، زمینه‌ساز پیوند اقتصاد ملی با تجارت فرامرزی خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: نگاه ملی و فرابخشی به این فرصت‌ها، شرط لازم برای بهره‌برداری از جایگاه جغرافیای اقتصادی (ژئواکونومیک) استان است و باید با سیاستگذاری یکپارچه دنبال شود.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز در این دیدار با اشاره به زیرساخت‌های بندری و صنعتی این منطقه گفت: چابهار موقعیتی ممتاز برای توسعه اقتصاد مرزی و تجارت آزاد در جنوب شرق کشور دارد.

سعید اربابی با اشاره به لزوم توسعه همه‌جانبه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: ارتقای کیفیت زندگی مردم، توجه به مسوولیت اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و جوامع روستایی باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قرار گیرد.

منبع: استانداری سیستان و بلوچستان 

