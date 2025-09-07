باشگاه خبرنگاران جوان ـ رضا حشمتی با اشاره به تمهیدات شرکت متروی تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید تحصیلی، اظهار کرد: باتوجه به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش حجم سفر‌های درون شهری، شرکت بهره برداری متروی تهران در راستای نقش حیاتی‌اش در جا به جایی مسافران برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده است.

وی ادامه داد: در بحث نگهداری، بازسازی و اورهال ناوگان متحرک سعی کرده‌ایم و با همین ظرفیت بیشتر مقدار قطار با فاصله پنج دقیقه در خطوط اصلی یک تا ۴ و در خطوط ۶ و ۷ مترو با فاصله حدود ۱۲ دقیقه به مسافران خدمت رسانی می‌کنیم. قطار پشتیبانی هم پیش بینی شده و اگر نیاز باشد، در زمان پیک‌ها این قطار را وارد خط‌ها می‌کنیم.

قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: مثل سال‌های گذشته به دانشجویان و دانش آموزان در هفته اول به صورت رایگان خدمت رسانی می‌شود؛ این مسافرین در تمام ایستگاه‌ها می‌توانند با خوداظهاری رایگان از گیت‌ها عبور کنند.

حشمتی خطاب به مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی گفت: اگر همراهی صورت بگیرد برای یک سال دانشجو و دانش آموز کارت نیم بها صادر می‌کنیم.

وی همچنین عنوان کرد: شروع حرکتی قطار متناسب با اطلاعیه‌های دولت است و طبق آخرین اطلاعیه ساعت حرکت قطار‌ها ۴:۳۰ دقیقه است و به محض اینکه دولت این را تغییر دهد حرکت قطار‌ها را به ساعت ۵:۳۰ دقیقه تغییر می‌دهیم.

منبع: ایسنا