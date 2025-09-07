قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: به دانشجویان و دانش آموزان در هفته اول به صورت رایگان خدمت رسانی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رضا حشمتی با اشاره به تمهیدات شرکت متروی تهران برای آغاز سال تحصیلی جدید تحصیلی، اظهار کرد: باتوجه به آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش حجم سفر‌های درون شهری، شرکت بهره برداری متروی تهران در راستای نقش حیاتی‌اش در جا به جایی مسافران برنامه ریزی‌های لازم را انجام داده است.

وی ادامه داد: در بحث نگهداری، بازسازی و اورهال ناوگان متحرک سعی کرده‌ایم و با همین ظرفیت بیشتر مقدار قطار با فاصله پنج دقیقه در خطوط اصلی یک تا ۴ و در خطوط ۶ و ۷ مترو با فاصله حدود ۱۲ دقیقه به مسافران خدمت رسانی می‌کنیم. قطار پشتیبانی هم پیش بینی شده و اگر نیاز باشد، در زمان پیک‌ها این قطار را وارد خط‌ها می‌کنیم.

قائم مقام عملیات شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه اعلام کرد: مثل سال‌های گذشته به دانشجویان و دانش آموزان در هفته اول به صورت رایگان خدمت رسانی می‌شود؛ این مسافرین در تمام ایستگاه‌ها می‌توانند با خوداظهاری رایگان از گیت‌ها عبور کنند.

حشمتی خطاب به مسئولان آموزش و پرورش و آموزش عالی گفت: اگر همراهی صورت بگیرد برای یک سال دانشجو و دانش آموز کارت نیم بها صادر می‌کنیم.

وی همچنین عنوان کرد: شروع حرکتی قطار متناسب با اطلاعیه‌های دولت است و طبق آخرین اطلاعیه ساعت حرکت قطار‌ها ۴:۳۰ دقیقه است و به محض اینکه دولت این را تغییر دهد حرکت قطار‌ها را به ساعت ۵:۳۰ دقیقه تغییر می‌دهیم.

منبع: ایسنا

برچسب ها: متروی تهران ، دانش آموزان ، دانشجویان
خبرهای مرتبط
اهمیت بهداشت خواب دانش‌آموزان در آستانه سال تحصیلی
حضور ۲۰ دانش آموز کنکوری زیرکوه در طرح کادا
هم‌صدایی برای لبخند دانش‌آموزان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام کارگردان آزارگر نقض شد
واریز اعتبار «کالابرگ» به حساب دهک‌های ۱ تا ۳ از ۱۹ شهریور
معافیت والیبالیست‌های قهرمان جهان از سربازی
دو کشته و زخمی در تصادف بامدادی در بزرگراه شهید صیاد شیرازی
کشف ۲۲۲ کیلوگرم شیشه توسط پلیس فرودگاه امام
کشف حدود ۳۷ هزار دستگاه ماینر
تغییر ساعت کار مراکز تعویض پلاک
تا زمان تغییر قانون، امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد
یکطرفه شدن دوباره جاده چالوس در پی افزایش بار ترافیکی
جزئیات وضعیت ترافیک صبحگاهی در معابر و بزرگراه‌های تهران
آخرین اخبار
پاسخ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخصوصِ موضوعات مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور
متروی تهران در هفته اول مهر برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است
کشف محموله‌های بزرگ قاچاق و موادمخدر در پایتخت
نوسازی ۶۴ درصد پلاک‌های بافت فرسوده در منطقه ۱۰ تهران
هوش مصنوعی در خدمت امدادونجات هلال‌احمر قرار می‌گیرد
مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است
سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی رونمایی شد
پس از حمله رژیم اسرائیل به اوین ۹۰۰ زندانی با ارفاقات قانونی آزاد شدند
ضرورت تداوم همکاری میان واحد‌های صنعتی و دستگاه‌های نظارتی
۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد منتظر کمک خیرین/ پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» آغاز شد
یکطرفه شدن دوباره جاده چالوس در پی افزایش بار ترافیکی
اطلاعیه جدید پلیس درباره تغییر ساعات ارائه خدمات در دفاتر شهرک آزمایش
آغاز طرح ویژه تعزیرات برای برخورد با تخلفات نانوایی‌ها
پویش «چشم‌انداز صفر» با هدف کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی آغاز شد
بیش از ۶۲ میلیون نفر در کشور در معرض پدیده گرد و غبار هستند
برگزاری جشن عاطفه‌ها برای تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند/ اعلام روش‌های مشارکت
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهیده لطفی
ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول عمره ۱۴۰۴ آغاز شد
افتتاح فاز دوم روددره فرحزاد؛ آبان ماه ۱۴۰۴
تا زمان تغییر قانون، امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد
اعلمی: «ایران عزیز» نماد وحدت ملی و جشن نشاط مردم تهران است
کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: در افزایش پرونده‌های اختلاف صلاحیت نقشی نداریم
جایگاه‌های سوخت پایتخت در حال تجهیز به طرح «کهاب» / ذخیره‌سازی کافی سوخت در جایگاه‌ها
تغییر ساعت کار مراکز تعویض پلاک
از ساخت ۲۰ بازار تا برگزاری بزرگترین مزایده شهرداری تهران
حکم اعدام کارگردان آزارگر نقض شد
کشف حدود ۳۷ هزار دستگاه ماینر
جریمه ۱۷ هزار وسیله نقلیه به علت تخلفات پلاک
ابطال بخش‌هایی از دستورالعمل نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور
برگزاری ۸۷۶ جلسه رسیدگی قضایی الکترونیک در مردادماه