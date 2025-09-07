باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ امروز در حاشیه اجرای برنامه ملی «نوآفرین صنعتساز» در یاسوج، مریم ملونی مدیر این طرح ملی اظهار داشت: از میان حدود ۴۰۰ طرح اولیه در استان، ۱۰۴ ایده به مرحله داوری رسید و تاکنون ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از آنها اختصاص یافته است.
وی گفت: «نوآفرین صنعتساز» بهعنوان برند کلان ملی در حوزه نوآوری، فرصتی برای تبدیل ایدههای خلاقانه به کسبوکارهای فناورانه و دانشبنیان فراهم کرده است.
مدیر برنامه ملی توانمندسازی و توسعه منطقهای «نوآفرین صنعتساز» تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت ایدهپردازی و شکلگیری کسبوکارهای نوآورانه توسط جوانان و دانشجویان در استانها دنبال میشود.
وی افزود: صاحبان ایدههای کارآمد که در ارزیابیهای فنی و اقتصادی موفق باشند، میتوانند از حمایتهای مادی و معنوی پارکهای علم و فناوری در سراسر کشور بهرهمند شوند.
ملونی ادامه داد: این حمایتها شامل استقرار در مراکز رشد و نوآوری، دریافت تسهیلات مالی و استفاده از زیرساختهای ویژه برای تبدیل ایده به شرکت فناور و در ادامه شرکت دانشبنیان است.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون دو میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت علوم به دانشگاه یاسوج و پارک علم و فناوری استان تزریق شده است. همچنین به دلیل عملکرد موفق، این پارک ۵۰۰ میلیون تومان دیگر نیز بهعنوان پاداش دریافت کرده است.
ملونی یادآور شد: از میان حدود ۴۰۰ طرح اولیه، ۱۰۴ ایده به مرحله داوری راه یافتهاند که برخی از آنها قابلیت تجاریسازی در سطح ملی و حتی فراملی دارند.
وی با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و علمی استان گفت: همافزایی دانشگاهها و دستگاههای اجرایی میتواند منجر به شکلگیری مؤسسات فناور، شرکتهای دانشبنیان و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شود.
در ادامه سید نصرالله افتخاری رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: پویش «نوآفرین صنعتساز» با هدف شناسایی و حمایت از ایدههای برتر جوانان خلاق در استان برگزار شد.
وی گفت: این پویش با همکاری دستگاههای استانی در شهرهای یاسوج و لیکک بهمیی برگزار شد و مورد استقبال گسترده صاحبان ایده قرار گرفت.
رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۴۰۰ ایده در این پویش به ثبت رسیده که پس از غربالگری، ۱۰۴ ایده وارد مرحله داوری شدند.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه، شناسایی ظرفیتهای نوآورانه و رفع موانع پیش روی صاحبان ایده است.
افتخاری ادامه داد: تلاش میکنیم با حمایتهای لازم، از جمله تأمین فضای کاری و امکانات مورد نیاز، مسیر تجاریسازی ایدهها هموار شود.
وی ابراز امیدواری کرد: با برنامهریزیهای صورت گرفته، ایدههای منتخب این پویش در آینده نزدیک به محصولات فناورانه و کسبوکارهای پایدار تبدیل شوند.