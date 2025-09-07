مدیر برنامه ملی توانمندسازی و توسعه منطقه‌ای «نوآفرین صنعت‌ساز» گفت: از میان ۴۰۰ طرح اولیه در استان، ۱۰۴ ایده به مرحله داوری رسید و تاکنون ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از آن‌ها اختصاص یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ امروز در حاشیه اجرای برنامه ملی «نوآفرین صنعت‌ساز» در یاسوج، مریم ملونی مدیر این طرح ملی اظهار داشت: از میان حدود ۴۰۰ طرح اولیه در استان، ۱۰۴ ایده به مرحله داوری رسید و تاکنون ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از آن‌ها اختصاص یافته است.

وی گفت: «نوآفرین صنعت‌ساز» به‌عنوان برند کلان ملی در حوزه نوآوری، فرصتی برای تبدیل ایده‌های خلاقانه به کسب‌وکارهای فناورانه و دانش‌بنیان فراهم کرده است.

مدیر برنامه ملی توانمندسازی و توسعه منطقه‌ای «نوآفرین صنعت‌ساز» تصریح کرد: این طرح با هدف تقویت ایده‌پردازی و شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآورانه توسط جوانان و دانشجویان در استان‌ها دنبال می‌شود.

وی افزود: صاحبان ایده‌های کارآمد که در ارزیابی‌های فنی و اقتصادی موفق باشند، می‌توانند از حمایت‌های مادی و معنوی پارک‌های علم و فناوری در سراسر کشور بهره‌مند شوند.

ملونی ادامه داد: این حمایت‌ها شامل استقرار در مراکز رشد و نوآوری، دریافت تسهیلات مالی و استفاده از زیرساخت‌های ویژه برای تبدیل ایده به شرکت فناور و در ادامه شرکت دانش‌بنیان است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون دو میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارت علوم به دانشگاه یاسوج و پارک علم و فناوری استان تزریق شده است. همچنین به دلیل عملکرد موفق، این پارک ۵۰۰ میلیون تومان دیگر نیز به‌عنوان پاداش دریافت کرده است.

ملونی یادآور شد: از میان حدود ۴۰۰ طرح اولیه، ۱۰۴ ایده به مرحله داوری راه یافته‌اند که برخی از آن‌ها قابلیت تجاری‌سازی در سطح ملی و حتی فراملی دارند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و علمی استان گفت: هم‌افزایی دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌تواند منجر به شکل‌گیری مؤسسات فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شود.

 در ادامه سید نصرالله افتخاری رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: پویش «نوآفرین صنعت‌ساز» با هدف شناسایی و حمایت از ایده‌های برتر جوانان خلاق در استان برگزار شد.

وی گفت: این پویش با همکاری دستگاه‌های استانی در شهرهای یاسوج و لیکک بهمیی برگزار شد و مورد استقبال گسترده صاحبان ایده قرار گرفت.

رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: تاکنون نزدیک به ۴۰۰ ایده در این پویش به ثبت رسیده که پس از غربالگری، ۱۰۴ ایده وارد مرحله داوری شدند.

وی تصریح کرد: هدف اصلی این برنامه، شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه و رفع موانع پیش روی صاحبان ایده است.

افتخاری ادامه داد: تلاش می‌کنیم با حمایت‌های لازم، از جمله تأمین فضای کاری و امکانات مورد نیاز، مسیر تجاری‌سازی ایده‌ها هموار شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ایده‌های منتخب این پویش در آینده نزدیک به محصولات فناورانه و کسب‌وکارهای پایدار تبدیل شوند.

برچسب ها: کهگیلویه بویراحمد ، شرکت های دانش بنیان
خبرهای مرتبط
اجلاسیه شهدای غریب در اسارت در یاسوج
آمادگی دستگاه‌ها برای مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع/ تعزیرات به افزایش کرایه‌ها ورود کند
یاسوج؛
‌‌۵۰ گزینه برای شهرداری یاسوج پیشنهاد شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تزریق ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار به طرح نوآفرین صنعت‌ساز در کهگیلویه و بویراحمد
آخرین اخبار
تزریق ۲.۵ میلیارد تومان اعتبار به طرح نوآفرین صنعت‌ساز در کهگیلویه و بویراحمد