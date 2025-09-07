شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از بلاتکلیفی کارکنان شورای حل اختلاف خبر داد و خواستار رسیدگی به این معضل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امنیت شغلی یکی از عوامل کلیدی در ایجاد محیط کاری پایدار و رضایت‌بخش است و موجب رضایت کارکنان می‌شود تا آنها با انگیزه و شادابی به فعالیت روزانه خود ادامه دهند. مدتی است کارکنان شورای حل اختلاف از امنیت شغلی مناسبی برخوردار نیستند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های امروز نظام اداری کشور، وضعیت بلاتکلیف نیرو‌ها است. کارکنان شورای حل اختلاف جایگاهی ویژه و متمایز دارند که باید با صداقت و صراحت به آن پرداخته شود. این نیرو‌ها بیش از دو دهه است که در سنگر عدالت و صلح اجتماعی، به‌عنوان بازوی اجرایی قوه قضائیه فعالیت می‌کنند؛ پرونده‌های بی‌شماری را به صلح و سازش رسانده‌اند، بار ورودی دادگستری را کاهش داده‌اند و همواره در کنار مردم ایستاده‌اند. با این حال، وضعیت استخدامی آنان همچنان در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. کارکنان شورا دارای ابلاغ رسمی قضایی هستند، از دولت و قوه قضائیه بیمه دریافت می‌کنند، ساعات کاری و مرخصی‌هایشان همانند کارکنان رسمی است و عملاً وظایف سنگین کارمندان رسمی را بر دوش دارند؛ با این وجود، هنوز پس از سال‌ها قرارداد مستقیم ندارند و حقوق آنان به‌شدت ناچیز است. اکنون که مجلس و دولت در طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی بر حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم تأکید کرده‌اند، انتظار به‌حق کارکنان شورا این است که از شمول این طرح کنار گذاشته نشوند. رسانه‌های ملی و خبرگزاری‌های معتبر کشور باید این خواسته عادلانه را بازتاب دهند و با پیگیری صادقانه، مانع تکرار محرومیت تاریخی این قشر شوند.

 

برچسب ها: امنیت شغلی ، تبدیل وضعیت ، مشکلات مردم
