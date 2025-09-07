باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - محمد دبیری با اشاره به تغییر معیارهای انتخاب مسکن اظهار کرد: «خریداران دیگر صرفاً به دنبال متراژ بالا یا طراحی لوکس نیستند، بلکه پرسش‌هایی از این دست برای آنها اهمیت دارد: اگر برق قطع شود آسانسور کار می‌کند؟ آیا ساختمان مخزن آب دارد؟ در شرایط جنگ، جایی برای پناه وجود دارد؟ این‌ها دغدغه‌های واقعی طبقه متوسط شهری است.»

وی افزود: «در یکی از پروژه‌های ما که در طبقه منفی دو پناهگاه طراحی شده بود، بازخوردهای بسیار مثبتی از خریداران دریافت کردیم. چند سال پیش شاید پناهگاه موضوعی شوخی به نظر می‌رسید، اما امروز با توجه به تحولات منطقه‌ای و هشدارهای پدافند غیرعامل، به یک ضرورت جدی تبدیل شده است.»

دبیری در ادامه با اشاره به انرژی‌های نو گفت: «با افزایش قطعی‌های برق و تعرفه‌های پله‌ای، استقبال از نصب پنل خورشیدی رشد قابل‌توجهی داشته است. این انتخاب فقط برای صرفه‌جویی نیست بلکه تصمیمی سبز و مسئولانه است. در یکی از پروژه‌ها، با نصب پنل ۸ کیلووات توانستیم برق آسانسور، راه‌پله، مشاعات و نورپردازی شبانه را پوشش دهیم و هزینه برق عملاً به صفر رسید.»

او همچنین با تأکید بر اهمیت ذخیره آب تصریح کرد: «در تابستان که قطعی آب رخ می‌دهد، مخزن به پشتیبانی حیاتی تبدیل می‌شود. در یک پروژه با نصب مخزن پنج‌هزار لیتری در سقف کاذب پارکینگ، بدون لطمه به زیبایی، این نیاز را پاسخ دادیم. امروز در بافت‌های شهری متراکم، مخزن دیگر یک گزینه لوکس نیست بلکه ضرورتی قطعی است.»

این کارشناس مسکن درباره چالش‌های طراحی این امکانات توضیح داد: «دو مانع اصلی، هزینه و فضاست. برای پناهگاه باید حداقل ۱۲ تا ۲۰ مترمربع فضا در طبقه همکف پیش‌بینی شود. پنل خورشیدی هم پشت‌بامی بدون تداخل با تأسیسات نیاز دارد. اما بزرگ‌ترین مانع، ذهنی است؛ یعنی مقاومت سنتی تیم‌های اجرایی که می‌پرسند چرا باید چیزی را اجرا کنیم که هنوز در مقررات نیامده است.»

وی تأکید کرد: بازار مسکن امروز بدون این امکانات رقابتی نیست. ما مفهوم پسابحران را وارد طراحی‌ها کرده‌ایم؛ یعنی ساختمانی که بتواند ۷۲ ساعت پس از قطع آب، برق و گاز، بدون وابستگی به بیرون دوام بیاورد. این نگاه تازه‌ای در معماری مسکونی است که با آینده ناپایدار سازگار است.»

دبیری نقش دولت در این زمینه را کمرنگ دانست و گفت: در بسیاری از کشورها، دولت مشوق اصلی چنین طرح‌هایی است؛ مثلاً برای نصب هر کیلووات پنل خورشیدی یارانه یا تخفیف مالیاتی می‌دهند یا به کسانی که سیستم ذخیره آب نصب می‌کنند تراکم تشویقی می‌دهند. ما هم به چنین مشوق‌هایی نیاز داریم تا این امکانات محدود به پروژه‌های لوکس نمانند.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره هزینه این امکانات افزود: «این ویژگی‌ها حدود پنج تا هشت درصد قیمت تمام‌شده هر متر مربع را افزایش می‌دهند، اما اگر مزایای آن شفاف توضیح داده شود، خریدار در دو تا سه سال هزینه را جبران می‌کند. پنل خورشیدی یا مخزن آب یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است، نه هزینه اضافی.»

مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری و ساختمان‌سازی آفتاب، با بیان اینکه خریداران پیش از معامله باید بررسی کنند که برند پنل چیست، ضمانت آن چند ساله است، مخزن آب استاندارد بهداشتی دارد یا نه، پناهگاه واقعاً ضدانفجار است یا صرفاً یک انباری شیک، و دسترسی آن چگونه طراحی شده است گفت: در آینده نزدیک، ساختمان‌های مقاوم و پایدار در مناطق پرریسک به دارایی امن تبدیل خواهند شد. این خانه‌ها فقط چهاردیواری نیستند؛ نماد اطمینان‌اند و به آینده تعلق دارند.