مردم سیستان و بلوچستان با نجابت و بصیرت خود در جنگ ۱۲ روزه پای کار ماندند

باشگاه خبرنگاران جوان _آیت‌الله مصطفی محامی روز یکشنبه در همایش ملی وحدت و مقاومت که به میزبانی سیستان و بلوچستان برگزار شد، گفت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی توسط رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی بر ملت و میهن اسلامی ایران، مردم نجابت، بصیرت، همت و غیرت ملی و دینی خود را نشان دادند و با وحدت قولی و عملی پای کار اسلام، انقلاب و ایران اسلامی آمدند.

وی بیان کرد: سال گذشته عنوان این همایش وحدت و مقاومت بود و در آن زمان شاهد هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه، فلسطین و لبنان بودیم امسال نیز علاوه بر آن حوادث، هجوم به ایران اسلامی نیز اضافه شده و هر یک از بزرگان از منظر وحدت و مقاومت دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

امام جمعه زاهدان تقابل جبهه حق و باطل و اسلام و کفر را همیشگی دانست و تصریح کرد: با نزدیک شدن به آخرالزمان این تقابل حساس‌تر، شفاف‌تر و فراگیرتر می‌شود و امروز در نقطه عطفی از تعاملات بین‌المللی و جهان اسلام قرار داریم و این تقابل به‌وضوح نمایان است.

وی با بیان اینکه این جنگ، جنگ ترکیبی، شناختی و جنگ اراده‌هاست، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه مردم ما سطح بالای عقل و خرد خود را نشان دادند و پای اسلام، ایران، انقلاب و رهبری ماندند.

آیت‌الله محامی با تأکید بر اعجاز وحدت در جامعه اسلامی، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به وحدت و اقتدار باید به ریشه‌ها توجه کنیم.

اتحاد، اقتدار و پیشرفت جامعه اسلامی در سایه عقلانیت

وی با اشاره به نقش زنان در جامعه، گفت: نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند، اما اثرگذاری آنها بسیار فراتر از سهم جمعیتی است.

امام جمعه زاهدان افزود: دستگاه‌های فرهنگی از جمله آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نباید تنها به انتقال اطلاعات اکتفا کنند؛ بلکه باید به رشد عقلانی افراد توجه داشته باشند تا هر فرد بتواند راه درست خود را پیدا کند و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند یکی از محور‌های فعالیت خود را ارتقای عقلانیت قرار دهند.

وی تأکید کرد: علما، حوزه و دانشگاه، اصحاب هنر، فرهنگ و رسانه نیز می‌توانند فضای عمومی جامعه را به سمت عقلانیت سوق دهند و اگر عقلانیت در جامعه نباشد، دچار افراط و تفریط خواهیم شد.

آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: اتحاد، اقتدار و پیشرفت جامعه اسلامی در سایه عقلانیت شکل می‌گیرد.

