مردم سیستان و بلوچستان با نجابت و بصیرت خود در جنگ ۱۲ روزه پای کار ماندند

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان با اشاره به اینکه مردم ایران با هوشیاری رسانه‌ای و سیاسی مسیر رشد عقلانیت را طی می‌کنند، گفت: مردم این استان با نجابت و بصیرت خود در جنگ ۱۲ روزه پای کار ماندند.

باشگاه خبرنگاران جوان  _آیت‌الله مصطفی محامی روز یکشنبه در همایش ملی وحدت و مقاومت که به میزبانی سیستان و بلوچستان برگزار شد،  گفت: در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی توسط رژیم جنایتکار و غاصب صهیونیستی بر ملت و میهن اسلامی ایران، مردم نجابت، بصیرت، همت و غیرت ملی و دینی خود را نشان دادند و با وحدت قولی و عملی پای کار اسلام، انقلاب و ایران اسلامی آمدند.

 

وی بیان کرد: سال گذشته عنوان این همایش وحدت و مقاومت بود و در آن زمان شاهد هجوم وحشیانه رژیم صهیونیستی به غزه، فلسطین و لبنان بودیم امسال نیز علاوه بر آن حوادث، هجوم به ایران اسلامی نیز اضافه شده و هر یک از بزرگان از منظر وحدت و مقاومت دیدگاه‌های خود را بیان کردند.

 

امام جمعه زاهدان تقابل جبهه حق و باطل و اسلام و کفر را همیشگی دانست و تصریح کرد: با نزدیک شدن به آخرالزمان این تقابل حساس‌تر، شفاف‌تر و فراگیرتر می‌شود و امروز در نقطه عطفی از تعاملات بین‌المللی و جهان اسلام قرار داریم و این تقابل به‌وضوح نمایان است.

 

وی با بیان اینکه این جنگ، جنگ ترکیبی، شناختی و جنگ اراده‌هاست، اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه مردم ما سطح بالای عقل و خرد خود را نشان دادند و پای اسلام، ایران، انقلاب و رهبری ماندند.

 

آیت‌الله محامی با تأکید بر اعجاز وحدت در جامعه اسلامی، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به وحدت و اقتدار باید به ریشه‌ها توجه کنیم.

 

اتحاد، اقتدار و پیشرفت جامعه اسلامی در سایه عقلانیت

 

وی با اشاره به نقش زنان در جامعه، گفت: نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل می‌دهند، اما اثرگذاری آنها بسیار فراتر از سهم جمعیتی است.

 

امام جمعه زاهدان افزود: دستگاه‌های فرهنگی از جمله آموزش و پرورش، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نباید تنها به انتقال اطلاعات اکتفا کنند؛ بلکه باید به رشد عقلانی افراد توجه داشته باشند تا هر فرد بتواند راه درست خود را پیدا کند و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند یکی از محور‌های فعالیت خود را ارتقای عقلانیت قرار دهند.

 

وی تأکید کرد: علما، حوزه و دانشگاه، اصحاب هنر، فرهنگ و رسانه نیز می‌توانند فضای عمومی جامعه را به سمت عقلانیت سوق دهند و اگر عقلانیت در جامعه نباشد، دچار افراط و تفریط خواهیم شد.

 

آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: اتحاد، اقتدار و پیشرفت جامعه اسلامی در سایه عقلانیت شکل می‌گیرد.

منبع دفتر امام جمعه زاهدان 

برچسب ها: امام جمعه زاهدان ، هفته وحدت
خبرهای مرتبط
امام جمعه زاهدان:
برای ترویج فرهنگ مهدویت از اساتید اهل سنت استفاده شود
امام جمعه زاهدان:
باید با یک نگاه جامع با مشکلات سیستان و بلوچستان برخورد شود
تسهیل مبادلات بین کشورهای همسایه عامل رشد جامعه اسلامی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تروریست‌های حمله‌کننده به پاسگاه‌های دامن ایرانشهر به هلاکت رسیدند‌
امنیت پایدار در مرزهای شرقی ایران/ پایش ۲۴ ساعته مرزها ‌با سیستم‌های ‌اپتیکی
سیستان و بلوچستان؛ قطب نوظهور طلای سبز کشور
صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان به ۹۴ میلیون دلار رسید/ واردات در مسیر رشد
چابهار، نقطه طلایی وحدت؛ علمای شیعه و اهل سنت بر همدلی تأکید کردند
سیستان و بلوچستان آماده تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور است
وفاق ملی، ستون توسعه پایدار است
چابهار از محور‌های دیپلماسی اقتصادی کشور است
نجات مادر و نوزاد با تلاش تیم پزشکی در زاهدان
مردم سیستان و بلوچستان با نجابت و بصیرت خود در جنگ ۱۲ روزه پای کار ماندند
آخرین اخبار
نجات مادر و نوزاد با تلاش تیم پزشکی در زاهدان
مردم سیستان و بلوچستان با نجابت و بصیرت خود در جنگ ۱۲ روزه پای کار ماندند
چابهار از محور‌های دیپلماسی اقتصادی کشور است
صادرات از گمرکات سیستان و بلوچستان به ۹۴ میلیون دلار رسید/ واردات در مسیر رشد
تروریست‌های حمله‌کننده به پاسگاه‌های دامن ایرانشهر به هلاکت رسیدند‌
وفاق ملی، ستون توسعه پایدار است
سیستان و بلوچستان آماده تبدیل شدن به قطب اقتصادی کشور است
چابهار، نقطه طلایی وحدت؛ علمای شیعه و اهل سنت بر همدلی تأکید کردند
سیستان و بلوچستان؛ قطب نوظهور طلای سبز کشور
امنیت پایدار در مرزهای شرقی ایران/ پایش ۲۴ ساعته مرزها ‌با سیستم‌های ‌اپتیکی
کشف بیش از ۲۶ هزار لیتر سوخت قاچاق در زاهدان
فرودگاه‌های سیستان‌وبلوچستان در مسیر توسعه زیرساخت‌ها +فیلم
مناطق آزاد سیستان و بلوچستان؛ محرک مهم توسعه تجارت و جذب سرمایه‌گذاری
۲ مرکز بازپروری معتادان متجاهر به‌زودی در زابل راه‌اندازی می‌شود
ارائه خدمات پلیس با ۵۰ درصد تخفیف در مناطق کم‌برخوردار کشور