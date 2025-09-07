باشگاه خبرنگاران جوان _ دکتر علی یزدانی افزود: این مادر ۳۰ ساله که پنجمین بارداری خود را می‌گذراند و سابقه یک سزارین داشت، بامداد هشتم شهریور با درد و خونریزی شدید و تشخیص جنین درشت از تسهیلات زایمانی حضرت فاطمه زهرا (س) به بیمارستان منتقل شد و بلافاصله به اتاق عمل رفت.

دکتر نوری پزشک معالج هم گفت: در معاینات اولیه، حدود یک لیتر خون در شکم و پارگی رحم مشاهده شد؛ بلافاصله عمل سزارین انجام دادیم و به دلیل شرایط خاص بیمار، هیسترکتومی هم صورت گرفت.

وی تأکید کرد: حال عمومی مادر و نوزاد مطلوب است و به مادرانی که سابقه سزارین دارند توصیه می‌کنم در ماه هشتم بارداری سونوگرافی کالر داپلر رنگی انجام دهند و پیش از هفته سی‌ونهم تحت نظر متخصص باشند.

منبع علوم پزشکی زاهدان