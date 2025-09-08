سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران گفت: تعداد پرواز‌های عمره از ابتدای مهرماه به ۸ پرواز رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - زهرا بختیاری مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با شروع دور دوم عملیات عمره، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران  از  اول شهریورماه تا پایان روز۱۵ شهریور، بیش ۷ هزار زائر را از هفت ایستگاه پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقصد فرودگاه‌های مدینه منوره و جده عزیمت کردند.

وی ادامه داد: این عملیات طبق برنامه از فرودگاه‌های تهران، مشهد، تبریز، اهواز، بندرعباس، زاهدان و گرگان انجام و روزانه با چهار پرواز رفت و برگشت با استفاده از هواپیماهای،ایرباس صورت می‌گیرد.

سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: بیشترین پروازها از فرودگاه حضرت امام (ره) با ۱۶ پرواز و انتقال ۳ هزار و ۶۶۴ زائر انجام شده است.

بختیاری بیان کرد: از فرودگاه تبریز با ۴ پرواز تعداد ۹۱۶ زائر، اهواز با ۳ پرواز و ۶۸۷ زائر، گرگان با ۳ پرواز و ۶۸۷ زائر، بندرعباس با ۳ پرواز و ۶۸۷ زائر و زاهدان با ۳ پرواز و ۶۸۷ زائر در این عملیات جابجا شده اند.

او بیان کرد: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ روزانه ۴ پرواز رفت به عربستان انجام خواهد شد.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
خبرهای مرتبط
طی یک سال اخیر صورت گرفت؛
اجرای آسفالت تقویتی و لکه‌گیری ۱۷ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی کشور
آغاز عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در بندر امام
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم بندر خشک آپرین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم