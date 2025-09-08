باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - زهرا بختیاری مدیرکل روابط عمومی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با شروع دور دوم عملیات عمره، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول شهریورماه تا پایان روز۱۵ شهریور، بیش ۷ هزار زائر را از هفت ایستگاه پروازی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مقصد فرودگاههای مدینه منوره و جده عزیمت کردند.
وی ادامه داد: این عملیات طبق برنامه از فرودگاههای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، بندرعباس، زاهدان و گرگان انجام و روزانه با چهار پرواز رفت و برگشت با استفاده از هواپیماهای،ایرباس صورت میگیرد.
سخنگوی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران توضیح داد: بیشترین پروازها از فرودگاه حضرت امام (ره) با ۱۶ پرواز و انتقال ۳ هزار و ۶۶۴ زائر انجام شده است.
بختیاری بیان کرد: از فرودگاه تبریز با ۴ پرواز تعداد ۹۱۶ زائر، اهواز با ۳ پرواز و ۶۸۷ زائر، گرگان با ۳ پرواز و ۶۸۷ زائر، بندرعباس با ۳ پرواز و ۶۸۷ زائر و زاهدان با ۳ پرواز و ۶۸۷ زائر در این عملیات جابجا شده اند.
او بیان کرد: از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ روزانه ۴ پرواز رفت به عربستان انجام خواهد شد.