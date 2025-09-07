رئیس جمهور با مهم توصیف کردن گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان هواشناسی در جلسه دولت و با اشاره به شرایط اقلیمی منطقه غرب آسیا گفت: بر اساس پیمایش‌های علمی و داده‌های مستند، منطقه ما وارد دوره خشکسالی شده است؛ امری که بازنگری بنیادین و تغییرات اساسی در سازوکار‌های ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف منابع آبی کشور را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هیئت دولت عصر امروز یکشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، به ریاست مسعود پزشکیان برگزار و در این جلسه ضمن بررسی مهم‌ترین مسائل جاری کشور و ارزیابی عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی، موضوعات کلیدی و راهبردی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در ابتدای جلسه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه، گزارشی تفصیلی از سفر اخیر رئیس جمهور و هیئت عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران به کشور چین و حضور در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای ارائه کرد. در این گزارش، دستاورد‌های مهم و تاثیرگذار این سفر تشریح شد که می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در تقویت مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور ایفا کند.

در ادامه، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، گزارشی جامع از اقدامات صورت‌گرفته جهت آماده‌سازی مقدمات آغاز سال تحصیلی جدید در سراسر کشور و برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی گسترده برای بهبود مستمر فرآیند آموزشی ارائه داد.

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور نیز در این جلسه به تشریح آخرین وضعیت هواشناسی پرداخت و پیش‌بینی‌های مرتبط با سال آبی آینده و میزان بارش‌ها در اقصی نقاط کشور را به تفصیل بیان کرد.

رئیس جمهور در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت گزارش ارائه شده از سوی رئیس سازمان هواشناسی، درباره شرایط اقلیمی منطقه غرب آسیا گفت: بر اساس پیمایش‌های علمی و داده‌های مستند، منطقه ما وارد دوره خشکسالی شده است؛ امری که بازنگری بنیادین و تغییرات اساسی در سازوکار‌های ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف منابع آبی کشور را بیش از پیش ضروری می‌سازد.

پزشکیان در ادامه تصریح کرد: در این راستا، در سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های آینده، نباید هیچگونه بارگذاری جمعیتی، آموزشی و صنعتی در استان‌های تهران، البرز و قزوین صورت گیرد. بانک مرکزی هیچگونه اعتباری در این زمینه تخصیص ندهد و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز برنامه‌های توسعه محور را با مشوق‌های لازم به سوی مناطق پیرامون خلیج فارس هدایت کند؛ این تصمیم، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، چرا که در صورت ادامه روند کنونی، سکونت و زیست در تهران و مناطق پیرامونی آن در سال‌های آینده بر اساس واهد عملی غیرممکن خواهد شد.

رئیس جمهور همچنین تسریع در اجرا و استقرار تأسیسات آب‌شیرین‌کن در سواحل خلیج فارس، همراه با تولید و توزیع محصولات کاهش‌دهنده مصرف آب را به عنوان راهکار‌های موثر در حفظ منابع آبی کشور و مقابله با تبعات ناشی از خشکسالی عنوان کرد.

برچسب ها: رئیس جمهور ، شرایط اقلیمی
خبرهای مرتبط
پیام‌های حضور پزشکیان در مراسم رژه ارتش چین
در نشست مجمع عمومی فرهنگستان علوم پزشکی
پزشکیان: یکی از مشکلات جدی کشور این است که به جای حل مشکل به دنبال تغییر افراد هستیم
پزشکیان: وزارت جهاد کشاورزی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان ارز دولتی است/ ضرورت کاهش هزینه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معیشت مردم مهمترین مسئله است؛ برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود
تکلیف مجلس به باشگاه‌ها؛ شاغلان در ورزش باید بیمه شوند
رایزنی سید عمار حکیم و صادق لاریجانی درباره همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه
رفتار اخیر اروپا فاقد هرگونه مبنای حقوقی است/ ایران همچنان برای دیپلماسی آماده است
تعیین تکلیف مجلس در مورد حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی
تعیین شروط گذراندن خدمت سربازی برای ورزشکاران در باشگاه‌های ورزشی
موضوع کاهش سهمیه پزشکی و دندانپزشکی حل شده است
عراقچی: اقدامات یکجانبه و قلدرمآبانه آمریکا محکوم است
دشمن صهیونی، زیر ضربات موشک‌های ایران در هم شکسته شد
تصویب طرح تقویت بنیه نیرو‌های مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی
آخرین اخبار
تمجید بقائی از اجرای باشکوه «ای_ایران» توسط ارکستر فیلارمونیک ارمنستان
پزشکیان: تغییرات اساسی در ذخیره‌سازی و مصرف آب، بیش از پیش ضروری است
دیدار سید عمار حکیم با قالیباف
معیشت مردم مهمترین مسئله است؛ برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود
نگاهداری: سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ هزار نامه راهبری ارسال کرده‌ایم
بقائی: از کاهش سطح روابط دیپلماتیک با استرالیا خشنود نیستیم
ابراز همدردی وزیر کشور با دولت و ملت افغانستان
دشمن صهیونی، زیر ضربات موشک‌های ایران در هم شکسته شد
ولایتی: استقلال و ثبات عراق برای ایران از اهمیت ویژه برخوردار است
تصویب طرح تقویت بنیه نیرو‌های مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی
رایزنی سید عمار حکیم و صادق لاریجانی درباره همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه
رفتار اخیر اروپا فاقد هرگونه مبنای حقوقی است/ ایران همچنان برای دیپلماسی آماده است
عراقچی: اقدامات یکجانبه و قلدرمآبانه آمریکا محکوم است
تکلیف مجلس به باشگاه‌ها؛ شاغلان در ورزش باید بیمه شوند
تعیین شروط گذراندن خدمت سربازی برای ورزشکاران در باشگاه‌های ورزشی
تعیین تکلیف مجلس در مورد حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی
موضوع کاهش سهمیه پزشکی و دندانپزشکی حل شده است
قالیباف: دولت طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کند
اصلاح طرح تشدید مجازات همکاری با کشور‌های متخاصم در مجلس
طرح دوفوریتی تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دول خارجی متخاصم در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۶ شهریور
رئیس‌جمهور در افتتاحیه کنفرانس وحدت اسلامی حضور می‌یابد/ شخصیت‌های موثری در کنگره امسال حضور دارند
دور سوم مذاکرات فنی ایران و آژانس در وین برگزار شد
عراقچی: بی‌تفاوتی نسبت به تحریم‌ها و بزرگنمایی بیش از حد آن خطاست