اهم اقدامات شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در دولت چهاردهم تشریح شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از دفتر ارتباطات، اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل، سعید چلندری، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در راستای ارائه گزارش عملکرد و اقدامات شهر فرودگاهی در دولت چهاردهم اظهار کرد؛ در بازه‌ی یک سال گذشته بیش‌از ۸ میلیون مسافر در قالب مجموعا ۵۲ هزار پرواز خروجی و ورودی در شهر فرودگاهی اعزام و پذیرش شده‌اند که شامل عملیات‌های موفق حج، اربعین و پرواز‌های نوروزی می‌باشد و خوشبختانه با رضایتمندی قابل قبول و درحال رشد مسافرین همراه بوده است.

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به کلنگ زنی، افتتاح و تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر فرودگاهی اذعان کرد؛ در یک سال گذشته، تعداد ۳۵ پروژه به ارزش بالغ بر ۲ همت در شهر فرودگاهی افتتاح شده که از اهم این پروژه‌ها می‌توان به ساختمان امنیت پرواز، سالن آمفی‌تئاتر ساختمان مرکزی، اصلاح استریپ و آسفالت سطوح پروازی، تکمیل فاز اول هسته پیشران منطقه آزاد و چندین پروژه‌ی زیرساختی دیگر اشاره کرد.

وی در پاسخ به اهمیت اجرای پروژه‌ی بهسازی رویه‌ی سطوح پروازی و استریپ سازی همزمان با عملیاتی بودن پرواز‌های فرودگاه به عنوان یکی از موفق‌ترین پروژه‌های فرودگاهی کشور افزود: از زمان بهره‌برداری فرودگاه امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۴، باند اصلی فرودگاه (۲۹R/۱۱L) به طول ۴۲۰۰ متر، بستری برای نشست و برخاست پرواز‌ها بوده‌است. در سال‌های گذشته، سطوح پروازی فرودگاه بنابه‌ضرورت، به صورت مقطعی و در احجام جزئی مرمت شده ولیکن با گذشت زمان و استهلاک، عملیات بهسازی سراسری برای این باند بسیارضروری بود که شهرفرودگاهی با برنامه‌ریزی مناسب و لحاظ ارزیابی ریسک و اقدامات ایمنی موفق شد ضمن مدیریت پرواز‌ها برای اولین بار در ۲۰ سال گذشته بهسازی کامل رویه سطوح پروازی واستریپ‌سازی را به انجام رساند.

چلندری درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های شهر فرودگاهی افزود؛ سالن چند منظوره ورزشی، مرکز مشاوره شهر فرودگاهی و ساختمان پست سریع حمل و نقل کالا از جمله پروژه‌های آماده افتتاح شهر فرودگاهی می‌باشد، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در خصوص پروژه‌های آماده کلنگ زنی نیز به پروژه‌های مرکز MRO، مجتمع اداری، تجاری، تولیدی و نمایشگاهی شهر طلا و جواهر، مگاترمینال بار و پارکینگ شماره ۳ به ارزش بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان اشاره داشت که در آینده‌ی نزدیک عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: ۵ قرارداد سرمایه‌گذاری دیگر نیز در ۳ ماه آتی بالغ بر ۱۰ همت به پروژه‌های آماده‌ی کلنگ زنی اضافه خواهد شد.

چلندری با اشاره به اهمیت شعار سال ۱۴۰۴ "سرمایه گذاری برای تولید" عنوان کرد؛ ۱۰۰ همت، پیشنهاد سرمایه گذاری روی میز مذاکره داریم. به علاوه منطقه آزاد شهر فرودگاهی فرصت خوبی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است، راه‌اندازی اتاق طلا و فلزات گرانبها برای اولین بار در ایران، توسعه گمرک زمینی، اتصال منطقه آزاد به گمرک هوایی، افتتاح شهر تجهیزات پزشکی، گمرک تخصصی واردات خودرو، اخذ سهیمه تجاری طی تفاهم نامه با سایر مناطق آزاد کشور همگی باعث توسعه درآمد‌های غیر هوانوردی شهر فرودگاهی می‌شود.

وی در پایان گفت ما در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاران همچنان استقبال خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با استفاده از مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی و دسترسی به شبکه حمل و نقل بین‌المللی همگام با شرکای تجاری شهر فرودگاهی در راستای توسعه و آبادانی کشور قدم برداریم.