باشگاه خبرنگاران جوان - ماه‌گرفتگی از ساعت ١٩ و ٥٧ دقیقه امشب، یکشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ شروع شده و ساعت ٢١ و یک دقیقه، سایه زمین تمام قرص ماه را می‌پوشاند و ماه‌گرفتگی کلی آغاز خواهد شد.

در ادامه این رخداد نجومی، از ساعت ٢٢ و ٢٣ دقیقه، ماه شروع به خروج از سایه (باز شدن) می‌کند و پایان ماه‌گرفتگی در ساعت ٢٣ و ٢٧ دقیقه اتفاق می‌افتد.

به گفته رئیس انجمن نجوم آماتوری ایران، پوشش ماه‌گرفتگی ۱۶ شهریور، وسیع بوده و در قاره‌های آسیا، آفریقا، اروپا و غرب استرالیا و نیوزیلند، قابل مشاهده است به نحوی که ۵.۸ میلیارد نفر از ساکنان زمین می‌توانند تمامی مراحل این گرفتِ ماه را مشاهده کنند و از این حیث، ماه‌گرفتگی به مراتب بیش از خورشیدگرفتگی، رصدگر دارد.

مسعود عتیقی به خبرنگار ایرنا گفت که مشاهده این ماه‌گرفتگی در آسمان ایران، با چشم و حتی بدون تجهیزات نجومی و تلسکوپ و از هر جا مانند حیاط یا پشت‌بام منازل، امکانپذیر است.

وی درباره چرایی نامگذاری این ماه‌گرفتگی به ماه خونین توضیح داد: علت اینکه از این ماه‌گرفتگی با صفت ماه خونین یاد می‌شود این است که نور خورشید با عبور از فضا و ورود به جو زمین، شکسته می‌شود و با عبور طول موج سرخ نور، رنگ قرمز در مخروط سایه پشت زمین حضور خواهد داشت و هر جرمی از جمله ماه که درون سایه زمین فرو می‌رود، سرخ‌رنگ دیده می‌شود.

عتیقی به سابقه رخداد ماه‌گرفتگی در آسمان ایران اشاره کرد و یادآور شد: هر چند آخرین بار در بامداد چهارشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۳، ماه‌گرفتگی جزئی در ایران قابل مشاهده بود که تنها بخش کوچکی از ماه در سایه زمین قرار گرفت و این واقعه با روشنی آسمان و غروب ماه همراه بود و بیشتر در مناطق غربی کشورمان شرایط مناسب رصدی داشت، اما اکنون بعد از ۷ سال، ماه‌گرفتگی کامل تکرار شده که اتفاقا در کشورمان نیز قابل مشاهده است.

وی خاطرنشان کرد: مه‌گرفت ۷ سال پیش، طولانی‌ترین ماه‌گرفتگی قرن ۲۱ بود که شبانگاه جمعه، ۵ امرداد ۱۳۹۷ آغاز شد و تا بامداد شنبه ۶ امرداد ادامه داشت و بار دیگر، امشب، ماه‌گرفتگی، معروف به ماه خونین را هموطنان‌مان تجربه خواهند کرد.