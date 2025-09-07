رییس پلیس راه البرز گفت: اکنون تردد وسایل نقلیه از کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت استان مازندران یک طرفه است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی گفت:: اجرای محدودیت یکطرفه به دلیل حجم زیاد ترافیک به سمت مازندران صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: درحال حاضر ترافیک در خط جنوبی جاده کرج -چالوس از شهرستانک تا دهانه جنوبی تونل کندوان و در آزادراه تهران -شمال محدوده تونل ۱۸ سنگین است.

کرمی گفت: قطعه ۲ آزادراه تهران -شمال در محدوده این استان به دلیل اجرای عملیات عمرانی بسته شده که این عملیات عمرانی از ابتدای قطعه دوم آزادراه تهران - شمال محدوده شهرستانک تا انتهای حوزه آزادراه (پل زنگوله) مسیر جنوب به شمال از کیلومتر ۳۲ الی ۵۴، از ۱۱شهریورماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی افزود: انتظار می‌رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راه‌ها مطلع شوند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.