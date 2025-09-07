باشگاه خبرنگاران جوان - ارسلان بهمنی‌پور پزشک تیم ملی فوتبال امید ایران امروز (یکشنبه) در گفت‌وگویی با اشاره به مصدومیت سهیل صحرایی بازیکن تیم ملی فوتبال امید ایران در بازی با گوام، اظهار کرد: صحرایی در جریان بازی از ناحیه استخوان پا دچار ضربه شده و منجر به تعویض او شد، پس از معاینات اولیه، صبح امروز به بیمارستان منتقل و مشخص شد مشکلی وجود ندارد و در عکس‌های گرفته شده شکستگی دیده نشد.

وی افزود: در سونوگرافی که در محل اقامت تیم گرفته شد، کوفتگی و بافت نرم دیده شد. با این حال، برای بررسی دقیق‌تر فردا MRI و سونوگرافی بعدی گرفته می‌شود.

پزشک تیم ملی فوتبال امید ایران خاطرنشان کرد: باید از کادر پزشکی باشگاه‌ها که نهایت همکاری را انجام دادند، تشکر کنم. همچنین از فیزیوتراپ و ماساژور‌های تیم هم که در این هوای شرجی به ریکاوری بازیکنان کمک کردند، تشکر کنم.

تیم ملی امید ایران در بازی مقابل گوام در مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به برتری پر گل ۶ بر صفر دست پیدا کرد.

سهیل صحرایی در این مسابقه در ترکیب ثابت ایران قرار داشت.