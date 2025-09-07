باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- هواسی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف انرژی و رفع ناترازی‌های موجود اظهار داشت: ناترازی انرژی موضوعی ملی است که در برخی موارد می‌تواند ابعاد اجتماعی و امنیتی به خود بگیرد. نا ترازی امروز نتیجه بی توجهی وترک فعل دیروز مدیران وزارت نیرو در حوزه برنامه ریزی میان مدت وبلند مدت است که تغییرات اقلیم وگرم شدن سطح زمین آن را تشدید نموده است

بازرس کل استان با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف و بهینه‌سازی آن افزود: بسیاری از وسایل خانگی و صنعتی پرمصرف هستند و باید راهکار‌های عملی برای کاهش مصرف تدوین شود. همچنین بخشی از ناترازی‌ها ناشی از مصرف بالای رمز‌ارزهاست که تاکنون متولی مشخصی برای مدیریت و نظارت بر آن وجود ندارد.

هواسی با اشاره به اهمیت حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر تصریح کرد: استفاده از پنل‌های خورشیدی در بخش خانگی، افزایش راندمان نیروگاه‌ها، تقویت بخش خصوصی، هوشمندسازی شبکه و کاهش اتلاف انرژی می‌تواند در مدیریت پایدار انرژی مؤثر باشد.

بازرس کل استان کردستان در ادامه بر رعایت عدالت در خاموشی‌ها، به‌ویژه در روستاها، و بهره‌گیری از مولد‌های برق در ادارات تأکید کرد و گفت: صنایع و کارگاه‌های بزرگ باید در مسیر خودتأمینی انرژی حرکت کنند. همچنین تامین اعتبارات برای توسعه انرژی‌های خورشیدی و راه‌اندازی سامانه تلفنی هشدار به مشترکان پرمصرف از دیگر اقدامات ضروری است.