باشگاه خبرنگاران جوان - سیدجلال ملکی شامگاه یکشنبه درباره جزییات حادثه سقوط در چاه در جنوب تهران اظهار کرد: ساعت ۱۶:۳۴ دقیقه امروز یک مورد گرفتار شدن داخل چاه به آدرس جاده خاوران محله قاسمآباد تهران به سازمان آتشنشانی اعلام شد و ماموران ۲ ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: محل حادثه یک زمین بایر بود که در بخشی از زمین چیزی شبیه گودال، کانال یا فرورفتگی مشاهده شد که چاهی به عمق حدود ۶ متر در این زمین وجود داشت. به گفته حاضران در محل ۲ فرد کارگر در انتهای چاه مشغول کار بودند که این افراد بیهوش بودند و به صحبتهای افراد پاسخگو نبودند.
ملکی ادامه داد: آتشنشانان در سریعترین زمان ممکن ایمنسازیهای لازم را انجام دادند فرد آتشنشان وارد چاه شد هر ۲ نفر را مهار کردند و سریع از درون چاه خارج کردند که به تایید عوامل اورژانس مشخص شد که هر ۲ نفر که ۲ کارگر مرد افغان ۲۵ و ۴۰ ساله بودند، جان خود را از دست داده بودند.
به گفته وی، علت اصلی فوت توسط عوامل پزشکی قانونی بعد از معاینات لازم بررسی و اعلام خواهد شد، اما احتمال اینکه این مرگ براثر گازگرفتگی باشد بسیار زیاد است، در همین راستا از افرادی در زمینه حفر چاه فعالیت میکنند یا هر فعالیت مرتبط با چاه دارند میخواهیم که از سلامت هوای داخل چاه و فاصله ایمن با چاههای اطراف به ویژه فاصله مناسب با چاههای فاضلاب اطراف، اطمینان حاصل کنند.