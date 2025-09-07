با حکم رئیس فدراسیون نجات‌غریق و غواصی، امین جدیدی به‌عنوان سرپرست کمیته غواصی این فدراسیون منصوب شد.

در حکم صادره آمده است:

(جناب آقای امین جدیدی

نظر به تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به سمت "سرپرست کمیته غواصی فدراسیون نجات‌غریق و غواصی " منصوب میشوید.

ضمن آرزوی موفقیت، امید است با ساماندهی متفکرانه و هوشمندانه به همراه برنامه ریزی اصولی و هدفمند در راستای سیاست‌های این فدراسیون، در انجام امور محوله اهتمام ویژه مبذول فرمایید.

توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.)

