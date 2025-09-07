باشگاه خبرنگاران جوان - با حکم رئیس فدراسیون نجاتغریق و غواصی، امین جدیدی به عنوان سرپرست کمیته غواصی منصوب شد.
طی حکمی از سوی مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجاتغریق و غواصی امین جدیدی به عنوان سرپرست کمیته غواصی منصوب و معرفی شد.
در حکم صادره آمده است:
(جناب آقای امین جدیدی
نظر به تخصص و تجربیات ارزنده جنابعالی، به سمت "سرپرست کمیته غواصی فدراسیون نجاتغریق و غواصی " منصوب میشوید.
ضمن آرزوی موفقیت، امید است با ساماندهی متفکرانه و هوشمندانه به همراه برنامه ریزی اصولی و هدفمند در راستای سیاستهای این فدراسیون، در انجام امور محوله اهتمام ویژه مبذول فرمایید.
توفیقات روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.)