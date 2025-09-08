باشگاه خبرنگاران جوان ـ جلسه علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی با ریاست محمدباقر قالیباف آغازبه‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه نظام جامع باشگاه‌داری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع‌به مهریه

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۳۷) قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی اسلامی‌ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

همچنین موارد زیر در دستور کار قرار دارد:

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس برای گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری