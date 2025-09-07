باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار شامگاه یکشنبه در دیدار با معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اظهار کرد: روستاها سیمای واقعی سیستان و بلوچستان هستند و توسعه متوازن این مناطق، لازمه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این استان است.
وی با اشاره به جمعیت بالای روستایی و ظرفیتهای بومی سیستان و بلوچستان افزود: استفاده بهینه از منابع انرژی، تقویت زیرساختهای آموزشی و بهداشتی و توجه به مناطق کمتر برخوردار، از مهمترین محورهای تحقق توسعه پایدار در روستاها به شمار میرود.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: تحقق امنیت، ارتقای شاخصهای اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی در استان از مسیر توجه ویژه به روستاها و سرمایهگذاری هدفمند در این مناطق میگذرد.
وی بیان کرد: نگاه ملی به ظرفیتهای سیستان و بلوچستان، اصلاح ساختارهای مدیریتی و مشارکت مردم در اجرای طرحهای روستایی، زمینهساز جهش در جذب سرمایه و تکمیل پروژههای زیرساختی خواهد بود.
معاون امور دهیاریهای کشور نیز در این دیدار گفت: سیستان و بلوچستان یکی از مهمترین جوامع روستایی کشور است و دهیاریها با تمام ظرفیت خود آماده اجرای پروژههای توسعهای در سطح استان هستند.
علی قربانی تصریح کرد: هیچ پروژهای نباید متوقف بماند و تلاش میشود روند اجرای طرحهای نیمهتمام با بهرهگیری از ظرفیتهای ملی و استانی تسریع شود.
عطاالله اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان نیز اعلام کرد: اعتبارات پروژههای عمرانی روستاهای استان در سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده و اجرای طرحهایی نظیر آسفالت راههای روستایی و ساخت فضاهای ورزشی با سرعت بیشتری در حال انجام است.
منبع استانداری سیستان و بلوچستان