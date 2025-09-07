باشگاه خبرنگاران جوان _ سردار قاسم رضایی روز یکشنبه در سفر به سیستان و بلوچستان اظهار کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی مرزداران همراه با هم‌افزایی طوایف، موجب تقویت امنیت در یکی از سخت‌ترین جغرافیا‌های مرزی کشور شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های اجتماعی و امنیتی در سیستان و بلوچستان از پیگیری رویکرد امنیت محله‌محور، تقویت خدمات انتظامی در مناطق محروم و جلوگیری از حمل سلاح غیرمجاز و تردد خودرو‌های بدون پلاک خبر داد.

وی در نشستی با بزرگان و ریش‌سفیدان طوایف سیستان و بلوچستان با تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص)، حضور در این منطقه را مصادف با «عید خدمت» خواند و از مردم به‌عنوان ستون‌های همدلی و انسجام اجتماعی یاد کرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور به خاطره‌ای از حوادث سال‌های گذشته اشاره کرد که در آن، ۲ مأمور از مذاهب مختلف، جان خود را در کنار هم فدای امنیت کشور کردند و افزود: این واقعه، نمونه‌ای از وحدت عملی در دفاع از نظام جمهوری اسلامی بود.

وی به همراهی مردم در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در آن ایام نقش مردم در کنار رهبری، مانع نفوذ دشمنان و موجب عقب‌نشینی استکبار شد.

طرح پلیس‌یار محله؛ فرصت دوباره برای جوانان

ین مقام ارشد انتظامی گفت: از جمله برنامه‌های اجرایی در سیستان و بلوچستان، طرح «پلیس‌یار محله» است که با هدف جبران شرایط خاص برخی جوانان که از خدمت سربازی بازمانده بودند، به اجرا درآمد.

وی ادامه داد: در این طرح، افراد واجد شرایط بدون ترک خانواده در محل زندگی خود خدمت می‌کنند و نقش فعالی در برقراری نظم و امنیت منطقه دارند، این شیوه، ضمن کاهش آسیب‌های اجتماعی، امکان مشارکت واقعی مردم در امنیت را فراهم کرده است.

سردار رضایی بیان کرد: برای بسیاری از ساکنان مناطق دوردست که امکان حضور در مراکز شهری را نداشتند، خدماتی مانند صدور گواهینامه رانندگی و مدارک شناسایی تسهیل شد.

وی خاطرنشان کرد: با راه‌اندازی دفاتر سیار پلیس +۱۰، هزینه‌های زمانی و مالی مردم کاهش یافت و امکان دسترسی آسان‌تر به خدمات انتظامی فراهم شد؛ این اقدام به‌ویژه برای جوانانی که پیش از این به‌دلیل نداشتن مدرک، دچار مشکلات حقوقی و اجتماعی شده بودند، مفید بود.

سردار رضایی در این سفر درباره مواردی که امنیت عمومی را تهدید می‌کنند هشدار داد و تاکید کرد که حمل سلاح بدون مجوز قانونی و استفاده از خودرو‌های فاقد پلاک بع‌عنوان «خط قرمز پلیس» است.

همچنین جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در نشست کمیسیون عملیات انتظامی ایرانشهر با اشاره به جایگاه ویژه سیستان و بلوچستان در همگرایی ملی بر لزوم تقویت امنیت بر پایه توکل، توسل و تعهد انقلابی تأکید کرد.

او از عملیات موفق اخیر در مقابله با تروریست‌های حادثه پاسگاه دامن ایرانشهز یاد کرد و آن را نتیجه هم‌افزایی نیرو‌های انتظامی با مردم محلی دانست و گفت: در این عملیات، با هدایت میدانی و ارتباط مستقیم با مردم، آرامش به منطقه بازگشت.

سردار رضایی در جمع طوایف منطقه نیز گفت: فراجا بدون توجه به مذهب، قومیت یا جغرافیا، با هدف خدمت‌رسانی برابر عمل می‌کند، رویکرد انتظامی، مردم‌محور است و هر جا که نیاز به حمایت باشد، اقدامات لازم صورت می‌گیرد.

وی، یکی از راهبرد‌های بلندمدت برای امنیت پایدار را تکیه بر «امنیت محله‌محور» معرفی کرد و افزود: نقش بزرگان طوایف، مشارکت مردم و اعتماد متقابل، از جمله عواملی است که در ارتقای احساس امنیت اجتماعی تأثیرگذار شناخته شد.

منبع فراجا