باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال عصر فردا دوشنبه در چهارمین بازی خود در تورنمنت کافا در قالب فینال رقابتها در ورزشگاه المپیک تاشکند به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت و به دنبال کسب دومین قهرمانی متوالی در این رقابتها با هدایت امیر قلعهنویی است.
تیم ملی ایران درحالی در بازی فینال کافا به مصاف ازبکستان خواهد رفت که امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی بارها پیش از شروع این رقابتها نسبت به حضور ایران در این تورنمنت گلایه کرده و خواستار بازی دوستانه با تیمهای بزرگ دنیا شده بود، اما در نهایت، این خواسته اجابت نشد و تیم ملی به اجبار با ۱۸ تغییر نسبت به فیفادیهای گذشته و بلافاصله بعد از اتمام هفته دوم لیگ برتر ایران در کافا حاضر شد.
اگرچه وجود بازی دوستانه با هر تیمی یقینا کمک کننده خواهد بود و نقاط ضعف و قوت تیم ملی را نشان خواهد داد و همچنین استفاده از ترکیبهای مختلف و بازیکنان جدید در ترکیب تیم ملی از نکات مثبت حضور در تورنمنت کافا بود، اما از طرفی تاثیر ضعیف تورنمنت کافا در رنکینگ فیفا و شرایط بد و نامطلوب میزبانی و اشتباهات فاحش داوری، همه فوتبال دوستان ایرانی را از حضور تیم ملی در این تورنمنت پشیمان کرده است.
تاثیر صفر بازی فینال در رنکینگ فیفا: بازی با افغانستان مهمتر از ازبکستان!
طبق تقویم فیفا، هر تیم ملی در فیفادی شهریور ۱۴۰۵ (سپتامبر ۲۰۲۵) مجاز به حداکثر انجام دو بازی است و چنانچه تعداد این بازیها از عدد ۲ تجاوز کند، امتیاز آن بازی در رنکینگ فیفا محاسبه نخواهد شد! بازی با افغانستان به دلیل اینکه در خارج از روزهای فیفا انجام شد، طبق فرمول رنکینگ فیفا ضریب اهمیت ۵ خواهد داشت؛ این درحالی است که بازی با هند و تاجیکستان به دلیل اینکه در روزهای فیفا برگزار میشوند، ضریب اهمیت ۱۰ دارند. گفتنی است که ضریب اهمیت نسبت به اهمیت بازی تیمها متفاوت است؛ بهعنوان مثال، در شهریورماه ضریب اهمیت بازیهای تیمهای اروپایی به دلیل اینکه درگیر مسابقات مقدماتی جام جهانی هستند، نسبت به بازیهای ایران، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا و... از ضریب اهمیت بیشتری برخوردار هستند. به این نکته توجه داشته باشید که طبق آنچه گفته شد، بازی با ازبکستان به علت اینکه بازی سوم ایران در این فیفادی محسوب میشود، ضریب اهمیت صفر دارد و برد، باخت و تساوی هیچگونه تاثیری در رنکینگ ایران نخواهد داشت.
شرایط نامطلوب داوریِ کافا
تیم ملی ایران درحالی فردا به مصاف ازبکستان میرود که در دور گروهی این رقابتها با وجود حضور کمک داور ویدئویی شاهد تصمیمات عجیب و غریب داوری بودیم که نمونه بارز آن، اعلام گل به اشتباه علیه ایران (گل اول تاجیکستان) بود؛ آن هم در حالی که توپ به طور کامل از خط دروازه پیام نیازمند نگذشت. این اشتباهات فقط مختص به بازی ایران و تاجیکستان نبوده و گرفتن دو پنالتی به نفع تاجیکستان در دو بازی ابتدایی مقابل هند و افغانستان و همچنین شرایط داوری بازی قرقیزستان و ازبکستان (اعلام گل آفساید به نفع ازبکستان و اخراج بازیکن قرقیزستان) موجب شده تا فضای جوانمردانه در فوتبال لوث شود و بخشی از تمرکز تیم ملی ایران در بازی فینال مقابل ازبکستان معطوف حواشی داوری باشد.
میزبانی نامطلوب تاجیکستان و ازبکستان از تیم ملی ایران
شرایط نامطلوب محل اقامت تیم ملی در تاجیکستان و ازبکستان و دور بودن زمین تمرین شاگردان قلعهنویی از هتل محل اقامت بازیکنان و همچنین با تاخیر روشن شدن پروژکتورهای زمین در تمرین دیشب، همه و همه نشانگر این است که تاجیکستان و ازبکستان هر دو شایسته میزبانی از رقابتهای کافا نیستند و تیم ملی ایران را در این رقابتها با دشواریهای فراوانی روبهرو کردهاند.
اهمیت ۱۰۰ برای ازبکستان و اهمیت صفر برای ایران!
بازی فینال فردا شب میان ایران و ازبکستان یک مهمان ویژه دارد و جیانی اینفانتینو، رییس فیفا قرار است که روز دوشنبه بهعنوان تماشاگر ویژه تقابل میان یوزهای ایرانی و گرگهای ازبکستانی را از نزدیک تماشا کند. همچنین اینفانتینو در این سفر قرار است که از امکانات فدراسیون ازبکستان بازدید نماید و ازبکها دوست ندارند که تیم ملی آنها که طلایهدار فوتبال این کشور است، برای دومین بار متوالی در حالی که از شرایط میزبانی برخوردار بوده، مقابل ایران شکست بخورد؛ خصوصا ایرانی که ۱۸ تغییر در ترکیب خود دارد و شاید نتواند با همه قدرت ظاهر شود.
