باشگاه خبرنگاران جوان _ آیت‌الله مصطفی محامی شامگاه یکشنبه در نشست علما و روحانیون شیعه و اهل سنت سیستان و بلوچستان که با حضور مولوی محمد اسحاق مدنی رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و حجت‌الاسلام عبدالکریم بی‌آزار شیرازی عضو شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در زاهدان برگزار شد؛ با اشاره به جایگاه وحدت در مبانی دینی، افزود: در مبانی دینی ما، در آیات و روایات شریفه، بر بحث وحدت و اتحاد تأکید فراوان شده و تلاش قرآن کریم و پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اولیای دین این بوده که این وحدت را تقویت کنند، گسترش دهند و از هر چیزی که تعرض به این وحدت و انس و الفت در جامعه اسلامی داشته باشد و بخواهد صدمه بزند، پرهیز شود و نهی شده است

وی بیان کرد: در جنگ ۱۲ روزه که از ناحیه رژیم غاصب صهیونی به کشور تحمیل شد مشاهده کردیم که اتحاد چه معجزه و اقتداری ایجاد می‌کند، به‌طوریکه همه برنامه‌های دشمن با همه امکانات و اشراف اطلاعاتی‌شان به هم ریخت.

ماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به نقش علما در ایجاد وحدت، اظهار کرد: علما نقش عمده‌ای در انسجام و اتحاد خودشان و در تأثیرگذاری بر مردم دارند.

وی به خاطره‌ای از حادثه شمسر سراوان پرداخت و گفت: خوشبختانه یا متأسفانه کسانی که آمده بودند و آشوب کرده بودند سراوانی نبودند و می‌توان گفت این اتفاق به گونه‌ای برنامه ریزی شده بود چرا که در همان ایام آشوب‌های کشور هم وجود داشت و برنامه این بود که اغتشاش از سراوان شروع شود، استان را فرا بگیرد و بعد بهانه‌ای برای آشوب در بقیه کشور شود، اما همراهی و بصیرت مردم سراوان سبب شد که آن قضیه در نطفه خفه شود و فراگیر نشود.

آیت‌الله محامی افزود: اینها همه نشان‌دهنده بصیرت مردم و همدلی مردمی است که نشئت گرفته از هدایت و راهنمایی علماست و امیدواریم ان‌شاءالله این جهت همواره تقویت شود.

همراهی و بصیرت مردم سیستان و بلوچستان در دوران انقلاب و حوادث مختلف قابل تقدیر است

وی به موضوع حوادث هشتم مهر ۱۴۰۱ زاهدان اشاره کرد و گفت: در سیستان و بلوچستان شاهد اتحاد هستیم و نمونه آن در اتفاق سال۱۴۰۱ بود که اگر این تعامل وجود نداشت استان وضعیت سختی پیدا می‌کرد و در همان زمان آن دوستان از استان‌های دیگر تماس می‌گرفتند تا از وضعیت زاهدان اطلاع پیدا کنند و ابراز نگرانی داشتند، اما ما اینجا بودیم و شرایط عادی و همه چیز سر جای خودش بود و واقعیت استان ما این است.

امام جمعه زاهدان بیان کرد: اتفاقی که در جمعه هشتم مهر ۱۴۰۱ پیش آمد، به حمدالله حل و فصل شده و به جای خوبی رسیده و قرار است کار‌هایی با حضور استاندار و جلساتی در این زمینه داشته باشند و اعلام رسمی شود و دوستان هم زحمت کشیدند و تلاش کردند و نیروی انتظامی هم آمدند و با خانواده‌ها گفت‌و‌گو کردند و به رسم بلوچی در منطقه، رضایت و صلح ایجاد شد و از جهات مختلف پیگیری شد و فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری در این زمینه راهگشا بود.

️وی افزود: گرچه من گلایه‌مند بودم که این کار‌ها با تأخیر انجام شد و تأکید داشتم سریع‌تر پیگیری شود و خوشبختانه اکنون این موضوع انجام گرفته است و امیدواریم به‌زودی به طور کامل حل و فصل شود.

منبع: دفتر امام جمعه زاهدان