اطلاعیه محیط زیست قزوین در خصوص مدیریت تعارضات حیات وحش الموت

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست قزوین شامگاه یکشنبه در اطلاعیه‌ای از اقدامات انجام‌شده برای کنترل و کاهش تعارضات حیات وحش در منطقه خبر داد که اهم آن به شرح زیر است:

با توجه به هم‌پوشانی الموت با بخش‌هایی از رشته‌کوه البرز به‌عنوان یکی از نقاط داغ تنوع زیستی کشور و زیستگاه گونه‌های ارزشمندی مانند پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و کل و بز وحشی، و از سوی دیگر، تراکم روستا‌ها در داخل و حاشیه مناطق حفاظت‌شده و شکار ممنوع الموت شرقی و غربی با وسعت بیش از ۲۰۰ هزار هکتار، بروز تعارضات میان حیات وحش و جوامع محلی اجتناب‌ناپذیر است.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین اقدامات اداره‌کل محیط زیست قزوین در سال‌های اخیر عبارتند از، اجرای برنامه عمل حفاظت از گونه‌های شاخص مانند پلنگ و خرس قهوه‌ای، آموزش جوامع محلی درباره علل خسارات، روش‌های پیشگیری و نحوه دریافت غرامت بیمه‌ای، صدور مجوز میرشکاری دفع گراز برای روستا‌های متقاضی به‌منظور کاهش خسارت به باغات و مزارع، رسیدگی به شکایات خسارت‌های پلنگ و خرس و پرداخت غرامت در چارچوب موافقت‌نامه سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق بیمه کشاورزی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۲۱۰ پرونده تشکیل و در سال ۱۴۰۳ نیز رکورد پرداخت بیش از چهار میلیارد ریال غرامت به یک دامدار الموت ثبت شده است.

همچنین تقویت جمعیت کل و بز وحشی در مناطق حفاظت‌شده الموت شرقی و غربی تا بیش از سه‌هزار راس به‌عنوان طعمه طبیعی پلنگ و راهی برای کاهش حمله به دام‌های اهلیف برگزاری ۱۳ دوره آموزشی ویژه شکارچیان منطقه برای بیش از ۳۵۰ نفر در سال ۱۴۰۳، ساخت و پخش مستند تعارضات حیات وحش استان قزوین از رسانه ملی برای ارتقای آگاهی عمومی و برگزاری نشست‌های آموزشی و ترویجی با دهیاران، شورا‌های اسلامی و مسوولان محلی الموت شرقی و غربی که این اقدامات همچنان ادامه دارد.

این گزارش همچنین به حادثه اخیر سقوط گوسفندان از صخره در حوالی روستای کوچنان اشاره کرده و تاکید می‌کند که محل حادثه صعب‌العبور و صخره‌ای بوده و قصور چوپان در این زمینه قابل انکار نیست.

گفتنی است، بخش زیادی از دام‌های تلف‌شده متعلق به روستا‌های زرآباد، شورستان و دزدک سر بوده که با اجاره مرتع به کوچنان منتقل شده بودند، اقدامی مغایر با قوانین چرای دام و هیچ نشانه‌ای از حمله پلنگ در بررسی‌های میدانی مشاهده نشده و صحت این ادعا تایید نمی‌شود.

این منطقه از دیرباز زیستگاه طبیعی پلنگ بوده و ادعای «رهاسازی پلنگ» توسط محیط زیست کاملاً بی‌اساس است، چراکه رهاسازی گوشتخواران مغایر با سیاست‌های حفاظت و تاکنون در استان قزوین انجام نشده است.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست قزوین در پایان بر تداوم برنامه‌های حمایتی و آموزشی برای کاهش تعارضات حیات وحش و تقویت همزیستی پایدار میان جوامع محلی و محیط زیست منطقه تاکید کرده است.