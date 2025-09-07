اطلاعیه محیط زیست قزوین در خصوص مدیریت تعارضات حیات وحش الموت

روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست قزوین در اطلاعیه‌ای از اجرای برنامه‌های آموزشی، پرداخت غرامت به دامداران، تقویت جمعیت طعمه‌های طبیعی پلنگ، صدور مجوز میرشکاری گراز و تولید مستند محیط زیستی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره‌کل حفاظت محیط زیست قزوین شامگاه یکشنبه در اطلاعیه‌ای از اقدامات انجام‌شده برای کنترل و کاهش تعارضات حیات وحش در منطقه خبر داد که اهم آن به شرح زیر است:

با توجه به هم‌پوشانی الموت با بخش‌هایی از رشته‌کوه البرز به‌عنوان یکی از نقاط داغ تنوع زیستی کشور و زیستگاه گونه‌های ارزشمندی مانند پلنگ ایرانی، خرس قهوه‌ای و کل و بز وحشی، و از سوی دیگر، تراکم روستا‌ها در داخل و حاشیه مناطق حفاظت‌شده و شکار ممنوع الموت شرقی و غربی با وسعت بیش از ۲۰۰ هزار هکتار، بروز تعارضات میان حیات وحش و جوامع محلی اجتناب‌ناپذیر است.

بر اساس این گزارش، مهم‌ترین اقدامات اداره‌کل محیط زیست قزوین در سال‌های اخیر عبارتند از، اجرای برنامه عمل حفاظت از گونه‌های شاخص مانند پلنگ و خرس قهوه‌ای، آموزش جوامع محلی درباره علل خسارات، روش‌های پیشگیری و نحوه دریافت غرامت بیمه‌ای، صدور مجوز میرشکاری دفع گراز برای روستا‌های متقاضی به‌منظور کاهش خسارت به باغات و مزارع، رسیدگی به شکایات خسارت‌های پلنگ و خرس و پرداخت غرامت در چارچوب موافقت‌نامه سازمان حفاظت محیط زیست و صندوق بیمه کشاورزی که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تاکنون بیش از ۲۱۰ پرونده تشکیل و در سال ۱۴۰۳ نیز رکورد پرداخت بیش از چهار میلیارد ریال غرامت به یک دامدار الموت ثبت شده است.

همچنین تقویت جمعیت کل و بز وحشی در مناطق حفاظت‌شده الموت شرقی و غربی تا بیش از سه‌هزار راس به‌عنوان طعمه طبیعی پلنگ و راهی برای کاهش حمله به دام‌های اهلیف برگزاری ۱۳ دوره آموزشی ویژه شکارچیان منطقه برای بیش از ۳۵۰ نفر در سال ۱۴۰۳، ساخت و پخش مستند تعارضات حیات وحش استان قزوین از رسانه ملی برای ارتقای آگاهی عمومی و برگزاری نشست‌های آموزشی و ترویجی با دهیاران، شورا‌های اسلامی و مسوولان محلی الموت شرقی و غربی که این اقدامات همچنان ادامه دارد.

این گزارش همچنین به حادثه اخیر سقوط گوسفندان از صخره در حوالی روستای کوچنان اشاره کرده و تاکید می‌کند که محل حادثه صعب‌العبور و صخره‌ای بوده و قصور چوپان در این زمینه قابل انکار نیست.

گفتنی است، بخش زیادی از دام‌های تلف‌شده متعلق به روستا‌های زرآباد، شورستان و دزدک سر بوده که با اجاره مرتع به کوچنان منتقل شده بودند، اقدامی مغایر با قوانین چرای دام و هیچ نشانه‌ای از حمله پلنگ در بررسی‌های میدانی مشاهده نشده و صحت این ادعا تایید نمی‌شود.

این منطقه از دیرباز زیستگاه طبیعی پلنگ بوده و ادعای «رهاسازی پلنگ» توسط محیط زیست کاملاً بی‌اساس است، چراکه رهاسازی گوشتخواران مغایر با سیاست‌های حفاظت و تاکنون در استان قزوین انجام نشده است.

اداره‌کل حفاظت محیط زیست قزوین در پایان بر تداوم برنامه‌های حمایتی و آموزشی برای کاهش تعارضات حیات وحش و تقویت همزیستی پایدار میان جوامع محلی و محیط زیست منطقه تاکید کرده است.

اتصال دوربین‌های ثبت تخلفات رانندگی به سامانه یکپارچه معاینه فنی در قزوین
