به مناسبت هفته وحدت، ۳۰ نفر از زندانیان جرایم غیر عمد برات آزادی خود را دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مراسمی که در زندان مرکزی قزوین برگزار شد، ۳۰ نفر از زندانیان جرائم غیر عمد با بیش از ۳۹ میلیارد تومان، با مشارکت ستاد دیه، همراهی خیران، گذشت شکات و استفاده از ارفاقات قانونی آزاد شدند.

حجت الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا رئیس کل دادگستری استان قزوین ضمن تبریک هفته وحدت با اشاره به اهمیت برنامه‌های بازپروری در زندان ها گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی و حرفه‌ای برای زندانیان، مسیر آزادی آنان را هموار می‌کند.

وی ادامه داد: هدف نهایی، بازگرداندن افراد اصلاح شده و توانمند به جامعه است که بتوانند در کنار خانواده زندگی جدیدی را آغاز کنند.

مصطفوی نیا اضافه کرد: دستگاه قضایی استان از هر اقدامی که منجر به کاهش تکرار جرم و افزایش موفقیت زندانیان پس از آزادی شود، حمایت می‌کند.

منبع: دادگستری قزوین