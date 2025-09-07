معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: قطعه سوم نیاز به ۱۲۰ همت منابع مالی دارد که بعد از تاییده محیط زیست ۸ کیلومتر از این قطعه را شروع خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: قطعه سوم آزاد راه تهران - شمال به طول ۵۲ کیلومتر  چند مشکل جدی دارد که باید آنها را حل وفصل کنیم که یکی از آنها منابع مالی  است.

وی ادامه داد: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی می خواهد که این قطعه اجرایی شود.

او بیان کرد: در حال حاضر دو واریانت به محیط زیست معرفی کرده ایم و اقدامات اولیه در این زمینه در حال انجام است و ۱۴ جلسه داشته ایم و تا یک ماه آینده  نظر خود در خصوص این واریانت اعلام کنند  و هرکدام را تایید کردند ۸ کیلومتر از آن را امسال اجرایی را شروع کنیم .

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، آزاد راه
خبرهای مرتبط
طی یک سال اخیر صورت گرفت؛
اجرای آسفالت تقویتی و لکه‌گیری ۱۷ هزار کیلومتر از راه‌های شریانی و اصلی کشور
آغاز عملیات اجرایی فاز دوم بندر خشک آپرین
آغاز عملیات اجرایی بزرگ‌ترین پروژه ریلی بنادر کشور در بندر امام
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز طرح تعویض موتور کولر‌های آبی در تهران
حراج شمش طلا مرکز مبادله امروز برگزار می‌شود
توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره ادعا‌های مطرح شده پیرامون انبار نفت شهران
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۶ شهریور ۱۴۰۴
امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران فراهم شد
معیار‌های انتخاب مسکن در بازار تغییر کرد
فردا پیش فروش سکه مرکز مبادله برگزار می‌شود
بن کارت نان در راه است+ فیلم
اعزام و پذیرش ۸ میلیون مسافر در شهر فرودگاهی
توافق برای اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان کشور
آخرین اخبار
آغاز عملیات اجرایی ۸ کیلومتر از قطعه سوم آزادراه تهران _ شمال تا پایان سال
آغاز طرح تعویض موتور کولر‌های آبی در تهران
اعزام و پذیرش ۸ میلیون مسافر در شهر فرودگاهی
۲۵ هزارتن گوشت قرمز وارد شد
قیمت خرید تضمینی گندم به زودی اعلام می شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ شهریور ماه
رشد ابر‌های همرفتی در نواحی جنوبی کشور
تسریع در تعمیرات اساسی، اولویت گاز استان تهران
جهش کم‌نظیر صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۷؛ از تناژ تا ارتقای جایگاه جهانی
توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره ادعا‌های مطرح شده پیرامون انبار نفت شهران
تشکیل ۴۴هزار پرونده در حوزه تخلفات آرد و نان در کل کشور+ فیلم
معیار‌های انتخاب مسکن در بازار تغییر کرد
بن کارت نان در راه است+ فیلم
امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران فراهم شد
تسهیل فرآیند‌های مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
توافق برای اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان کشور
الگوی کشت همچنان روی کاغذ مانده است
کاهش روند‌های اداری همزمان با اتصال سامانه املاک واسکان به توانیر
پارک علم و فناوری صنعت آب و فاضلاب راه‌اندازی می‌شود
تخصیص حدود ۵.۹ همت اعتبار برای تکمیل فضا‌های درمانی، عمومی و ورزشی
اعطای ۱۶ قلم اقلام ضروری به خانواده‌های جنگ زده / اعطای بن کارت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی به ۹۵۱ نفر
سبقت صادرات از واردات در تجارت ایران با قزاقستان
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مناطق آزاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
افزایش ۲۷ هزار و ۸۰۶ واحدی شاخص کل بورس
ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس افزایش یافت
بازنگری در نحوه واگذاری سهام ممتاز و اصلاح شرایط عرضه سهام دولتی
قیمت میوه در هفته‌های آتی ارزان می‌شود
تجهیزات راندمان بالا در انتظار مشترکان اصلاح کننده روند مصرف گاز
کشت گندم از اواخر هفته آغاز می‌شود
چراغ سبز ایران برای سرمایه گذاری هند در زنجیره مس و زغال سنگ