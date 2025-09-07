معاون وزیر راه وشهرسازی گفت: قطعه سوم نیاز به ۱۲۰ همت منابع مالی دارد که بعد از تاییده محیط زیست ۸ کیلومتر از این قطعه را شروع خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: قطعه سوم آزاد راه تهران - شمال به طول ۵۲ کیلومتر چند مشکل جدی دارد که باید آنها را حل وفصل کنیم که یکی از آنها منابع مالی است.

وی ادامه داد: حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی می خواهد که این قطعه اجرایی شود.

او بیان کرد: در حال حاضر دو واریانت به محیط زیست معرفی کرده ایم و اقدامات اولیه در این زمینه در حال انجام است و ۱۴ جلسه داشته ایم و تا یک ماه آینده نظر خود در خصوص این واریانت اعلام کنند و هرکدام را تایید کردند ۸ کیلومتر از آن را امسال اجرایی را شروع کنیم .