باشگاه خبرنگاران جوان - عراقچی در جشنواره موسیقی اقوام ایرانی گفت: بزرگداشت سال ۱۴۴۷ هجری قمری به عنوان سال گرامی‌داشت هزار و پانصدمین زادروز پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، به ابتکار جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئن امسال در اجلاس وزرای سازمان همکاری اسلامی در استانبول به تصویب رسید.

وی افزود: این مناسبت، وجه مشترک و مبنای اتحاد مسلمانان جهان را، با تکیه بر محبت و عشق به پیامبر رحمت به نمایش می‌گذارد. پیامبر گرامی اسلام، که به تعبیر قرآن «اسوه حسنه» و «رحمت للعالمین» است، همواره بر مکارم اخلاق، محبت به نوع بشر، عدالت، گذشت و همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید داشت.

وزیر خارجه گفت: همچنین، قرآن، کتاب آسمانی نازل‌شده بر پیامبر اکرم، دعوتی است به اتحاد حول اشتراکات ادیان الهی و مودت میان انسان‌ها. هنگامی که سخن از همبستگی مسلمانان حول محور پیامبر اکرم به میان می‌آید، نمی‌توانیم از مردم مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه غافل بمانیم و اهتمامی برای نجات آنان نداشته باشیم؛ مردمی که اکنون آماج جنایات و تجاوزات گسترده رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند و در برابر دیدگان جهانیان، قربانی نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی رژیم اسرائیل شده‌اند.

وی افزود: پیامبر اکرم در کلام نورانی خود که منبعث از کلام وحی است، کسی را که اهتمامی به امور مسلمانان نداشته باشد و صدای مظلومی را بشنود و به کمک او نشتابد، مسلمان نمی‌داند. او ما را به دفاع از مظلوم و مقابله با ستم فراخوانده است. امروز آموزه‌های پیامبر رحمت ما را فرامی‌خواند که یار و صدای مظلومان باشیم، دشمن ظالمان و متجاوزان، و در برابر ستم سکوت نکنیم.

منبع: ایرنا