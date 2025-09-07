رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز یکشنبه با رئیس جمهوری کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق عصر امروز یکشنبه با حضور در نهاد ریاست جمهوری با رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

 

برچسب ها: حکمت ملی عراق ، رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
ولایتی: استقلال و ثبات عراق برای ایران از اهمیت ویژه برخوردار است
پزشکیان: تغییرات اساسی در ذخیره‌سازی و مصرف آب، بیش از پیش ضروری است
پزشکیان: وزارت جهاد کشاورزی از اصلی‌ترین مصرف‌کنندگان ارز دولتی است/ ضرورت کاهش هزینه‌ها
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معیشت مردم مهمترین مسئله است؛ برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود
رفتار اخیر اروپا فاقد هرگونه مبنای حقوقی است/ ایران همچنان برای دیپلماسی آماده است
رایزنی سید عمار حکیم و صادق لاریجانی درباره همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه
قالیباف در دیدار با عمار حکیم بر اهمیت افزایش روابط تجاری میان ایران و عراق تاکید کرد
بقائی: از کاهش سطح روابط دیپلماتیک با استرالیا خشنود نیستیم
دشمن صهیونی، زیر ضربات موشک‌های ایران در هم شکسته شد
تصویب طرح تقویت بنیه نیرو‌های مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی
ولایتی: استقلال و ثبات عراق برای ایران از اهمیت ویژه برخوردار است
نگاهداری: سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ هزار نامه راهبری ارسال کرده‌ایم
ابراز همدردی وزیر کشور با دولت و ملت افغانستان
آخرین اخبار
تحول آموزش عالی با محوریت هوش مصنوعی ضروری است
قدردانی عارف از حمایت رهبری از دولت / مرحله جدید کالابرگ الکترونیکی بزودی آغاز می‌شود
دیدار سید عمار حکیم با رئیس‌جمهوری
عراقچی: قرآن، دعوت به اتحاد پیرامون اشتراکات ادیان الهی و مودت میان انسان‌هاست
تمجید بقائی از اجرای باشکوه «ای_ایران» توسط ارکستر فیلارمونیک ارمنستان
پزشکیان: تغییرات اساسی در ذخیره‌سازی و مصرف آب، بیش از پیش ضروری است
قالیباف در دیدار با عمار حکیم بر اهمیت افزایش روابط تجاری میان ایران و عراق تاکید کرد
معیشت مردم مهمترین مسئله است؛ برای انضباط بازار چاره‌اندیشی شود
نگاهداری: سال ۱۴۰۳ بیش از ۳ هزار نامه راهبری ارسال کرده‌ایم
بقائی: از کاهش سطح روابط دیپلماتیک با استرالیا خشنود نیستیم
ابراز همدردی وزیر کشور با دولت و ملت افغانستان
دشمن صهیونی، زیر ضربات موشک‌های ایران در هم شکسته شد
ولایتی: استقلال و ثبات عراق برای ایران از اهمیت ویژه برخوردار است
تصویب طرح تقویت بنیه نیرو‌های مسلح در مقابله همه‌جانبه با جنایات و تجاوزات رژیم صهیونیستی
رایزنی سید عمار حکیم و صادق لاریجانی درباره همکاری‌های دوجانبه و تحولات منطقه
رفتار اخیر اروپا فاقد هرگونه مبنای حقوقی است/ ایران همچنان برای دیپلماسی آماده است
عراقچی: اقدامات یکجانبه و قلدرمآبانه آمریکا محکوم است
تکلیف مجلس به باشگاه‌ها؛ شاغلان در ورزش باید بیمه شوند
تعیین شروط گذراندن خدمت سربازی برای ورزشکاران در باشگاه‌های ورزشی
تعیین تکلیف مجلس در مورد حق پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی
موضوع کاهش سهمیه پزشکی و دندانپزشکی حل شده است
قالیباف: دولت طرح کالابرگ الکترونیک را اجرا کند
اصلاح طرح تشدید مجازات همکاری با کشور‌های متخاصم در مجلس
طرح دوفوریتی تشدید مجازات همکاری‌کنندگان با دول خارجی متخاصم در دستورکار مجلس
صفحه نخست روزنامه‌ها - یکشنبه ۱۶ شهریور
رئیس‌جمهور در افتتاحیه کنفرانس وحدت اسلامی حضور می‌یابد/ شخصیت‌های موثری در کنگره امسال حضور دارند