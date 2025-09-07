باشگاه خبرنگاران جوان-بابک هدائی اظهار داشت:در این حادثه ۶ نفر از سرنشینان خودروها دچار مصدومیت شدند که پس از تماس با دیسپچ اورژانس، بلافاصله کارشناسان اورژانس از ۳ پایگاه به محل اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان کردستان افزود:کارشناسان فوریتهای پزشکی بلافاصله پس از رسیدن به صحنه، اقدامات درمانی لازم را انجام دادند.
وی ادامه داد:با توجه به وضعیت مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت دریافت مراقبتهای تخصصی تکمیلی به مرکز درمانی سینا شهرستان کامیاران منتقل شدند.
منبع؛ روابط عمومی اورژانس کردستان