باشگاه خبرنگاران جوان-بابک هدائی اظهار داشت:در این حادثه ۶ نفر از سرنشینان خودرو‌ها دچار مصدومیت شدند که پس از تماس با دیسپچ اورژانس، بلافاصله کارشناسان اورژانس از ۳ پایگاه به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان افزود:کارشناسان فوریت‌های پزشکی بلافاصله پس از رسیدن به صحنه، اقدامات درمانی لازم را انجام دادند.

وی ادامه داد:با توجه به وضعیت مصدومان پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، جهت دریافت مراقبت‌های تخصصی تکمیلی به مرکز درمانی سینا شهرستان کامیاران منتقل شدند.

منبع؛ روابط عمومی اورژانس کردستان