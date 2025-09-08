روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس جمهور و هیئت وزیران پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار رهبر معظم انقلاب با رئیس جمهور و هیئت وزیران، تصمیم درست مجلس، فرصت اجماع سازی، انتقام یمنی و تاکید بر معیشت مردم از سوی رهبر معظم انقلاب از عناوین روزنامه‌های امروز است.

 

جام جم

کیهان

شرق

هم میهن

فرهیختگان

همشهری

ایران

خراسان

وطن امروز

جوان

صبح نو

اعتماد

جمهوری اسلامی

دنیای اقتصاد

خبر ورزشی

ایران ورزشی

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
درحال حاضر تورم اجناس جند ماه اخیر بیشتر گردیده است لطفاً دراین زمینه نظارت شود ،
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
پزشکیان وزیران ناکار آمد را کنار بگذارد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
آیا کسی میتواند جواب دهد تاثیر ماه گرفتگی برجنین چیست از امروز تا نه ماه ونه روزدیگر اگر مادری یک قسمت بدنش که اعضاء جنین در آنجا است دست بکشد یا بخاراند ماه گیر میشود از‌شروع خلقت بوده والان هم هست
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خرافات چی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
احمقانه هست ماه چه ربطی بجنین دارد ماه روح دارد چی دارد اثر گذار باشد
پیام حمله رژیم صهیونیستی به قطر از نگاه لاریجانی
افزایش ۴۵ درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی ابلاغ شد
برکناری معاون هنری وزارت ارشاد باید زودتر انجام می‌شد
تجاوز گستاخانه رژیم صهیونیستی به قطر، درستی هشدار‌های ۵۰ سال قبل امام را به رخ جهانیان کشید
عراقچی وارد تونس شد
عارف: راهبرد تأمین امنیت غذایی مردم وظیفه‌ای برای حاکمیت است
مخبر: حمله به قطر عبرتی برای کشور‌های عربی است
اقدام رژیم صهیونیستی جنایت جنگی آشکار و ترور سیاسی است
قالیباف: راه مقابله با رژیم صهیونی اقدام هماهنگ و متحد جهان اسلام است
برگزاری جشن ولادت پیامبر (ص) و امام صادق (ع) در حسینیه امام خمینی (ره)
