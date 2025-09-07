سرمربی تیم ملی پرتغال تاکید کرد که اشاره فوق ستاره این تیم به آسمان پس از گلزنی مقابل ارمنستان به یاد بازیکن درگذشته این تیم بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اردوی پرتغال همچنان تحت تاثیر درگذشت دیه‌گو ژوتا مهاجم تیم ملی این کشور و باشگاه لیورپول است. او اوایل تابستان امسال در یک تصادف رانندگی به همراه برادرش جان باخت.

روبرتو مارتینز، سرمربی تیم ملی پرتغال یک روز پس از پیروزی ۵ بر صفر این تیم برابر ارمنستان در مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶، به پادکست RTP (رادیو و تلویزیون پرتغال) گفت: دیه‌گو هنوز با ماست. گلی که دیشب در دقیقه ۲۱ (دومین گل پرتغال) به ثمر رساندیم، اتفاق خاصی بود و ما به سفرمان با او ادامه خواهیم داد.

اشاره سرمربی پرتغال به گل کریستیانو رونالدو بود که در دقیقه ۲۱ مقابل ارمنستان به ثمر رساند و او به یاد ژوتا به آسمان اشاره کرد.

وی افزود: روح دیوگو همیشه با ماست و این نشانه قدرت است. ما احساس کردیم که ژوتا از روز اول اردوی تمرینی با ما بوده است، زیرا او قوی و با انگیزه بود.

بازی مقابل ارمنستان اولین بازی پرتغال از زمان مرگ ژوتا بود.