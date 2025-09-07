فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان گفت: ۴۶ تُن گاز مایع قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع توسط مرزداران هنگ مرزی «نگور» در جنوب شرقی این استان کشف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ سردار رضا شجاعی شامگاه یکشنبه اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، مرزداران در حین کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه تریلی تانکردار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آنان را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران هنگ مرزی نگور پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی از آن ۴۶ تُن گاز مایع قاچاق و خارج از چرخه قانونی توزیع به ارزش ۲۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون ریال را کشف کردند.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان از توقیف ۲ دستگاه کامیون و معرفی متخلف به مرجع قضایی خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت در کشور است و براساس وظایف ذاتی، پلیس با پدیده قاچاق برخورد قانونی خواهد کرد.

منبع مرزبانی سیستان وبلوچستان 

