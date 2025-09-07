باشگاه خبرنگاران جوان - حسن سالایه رئیس سازمان فضایی ایران شامگاه یکشنبه در حاشیه رصد ماه گرفتگی خونین در رصدخانه خیام سازمان فضایی ایران در جمع خبرنگاران به ارایه گزارشی از عملکرد این سازمان راهبردی نیمه نخست سال پرداخت و گفت: یکی از مهم‌ترین اتفاقات ۶ ماهه نخست امسال، پیوستن ایران به پروژه چانگه ۸ بود. این همکاری با کشور چین و حضور در این برنامه، با هدف بهره‌برداری از منابع ارزشمند ماه صورت گرفت. همچنین، پرتاب ماهواره "ناهید۲" نیز در مردادماه انجام شد که از دستاورد‌های مهم این دوره محسوب می‌شود.

معاون وزیر ارتباطات افزود: در حوزه زیرساختی، پروژه پایگاه فضایی چابهار (پایگاه مهدی) پیشرفت بسیار خوبی داشته و به‌زودی باید منتظر پرتاب اولین ماهواره از این پایگاه باشیم.

وی در ادامه گفت: در هفته دولت، شاهد رونمایی از نسخه دوم ماهواره "کوثر" بودیم؛ ماهواره‌ای سنجشی که توسط بخش خصوصی طراحی و ساخته شده است.

برنامه پرتاب ماهواره‌ها در نیمه دوم امسال

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اینکه در شش‌ماهه دوم سال نیز پرتاب‌های مختلفی پیش‌بینی شده‌اند، گفت: برخی از ماهواره‌هایی که در سال گذشته برنامه پرتاب داشتند یا رونمایی شده بودند، اکنون در نوبت پرتاب قرار دارند؛ از جمله، نمونه دوم ماهواره "کوثر" که البته ممکن است زمان پرتاب آن چند هفته جابجا شود، اما پیش‌بینی ما برای فصل پاییز است.

سالاریه ادامه داد: پرتاب این نمونه دوم بر اساس آموخته‌ها و ارزیابی‌هایی که از نمونه اول ماهواره "ناحیه ۲" به‌دست آمده، انجام خواهد شد. همچنین، اصلاحاتی در نمونه‌های آزمایشی منظومه "شهید سلیمانی" که یک منظومه ماهواره‌ای باریک‌باند است، صورت گرفته و به‌زودی رونمایی خواهد شد. پرتاب نمونه‌های آزمایشی این منظومه نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون وزیر ارتباطات ادامه داد: از دیگر پروژه‌های زیرساختی مهم می‌توان به پروژه‌های "سلماس" و "چناران" اشاره کرد که مراکز فضایی کشور در شمال شرق و شمال غرب محسوب می‌شوند. بهره‌برداری از این مراکز، نقش مهمی در کنترل ماهواره‌ها، دریافت داده‌ها و تصاویر ماهواره‌ای خواهد داشت.

آخرین خبر‌ها از پرتاب ماهواره‌های ایرانی

رئیس سازمان فضایی ایران درباره آخرین وضعیت ماهواره‌های ایرانی اظهار داشت: تا پایان سال، چند پرتاب دیگر نیز پیش‌بینی شده است؛ از جمله پرتاب ماهواره‌های "ظفر"، "پایا"، و نمونه دوم ماهواره "کوثر"، همچنین نمونه‌های آزمایشی منظومه "شهید سلیمانی" در حال برنامه‌ریزی است.

سالاریه افزود: البته برنامه‌های پرتاب ممکن است به‌دلیل اقتضائات فناورانه، تست‌های لازم و مسائل فنی، چند ماهی جابجا شوند. با این حال، پیش‌بینی ما این است که حداقل تا پایان سال جاری، این پرتاب‌ها انجام شوند.

معاون وزیر ارتباطات در ادامه گفت: در حوزه زیست‌فضایی نیز پروژه کپسول‌های زیستی در حال پیگیری است؛ این کپسول‌ها قابلیت کنترل، هدایت و نصب پیشرفته‌تری خواهند داشت. فرآیند طراحی و ساخت آنها در حال انجام است و ان‌شاءالله به‌زودی اطلاعات دقیق‌تری در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برنامه رصد ماه گرفتگی کامل در رصدخانه خیام، اظهار داشت: امشب فرصت بسیار خوبی فراهم شد تا برنامه رصد ماه را به‌صورت زنده برگزار کنیم؛ برنامه خسوف، یکی از پدیده‌های بسیار جذاب و ویژه نجومی است که علاقمندان حوزه نجوم - چه در قالب آماتوری و چه در قالب حرفه‌ای - همواره آن را دنبال می‌کنند. این برنامه با حضور جمعی از خبرنگاران در سازمان فضایی برگزار شد و ان‌شاءالله در ساعات آینده نیز ادامه خواهد داشت.