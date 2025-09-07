رئیس کل بیمه مرکزی گفت: متوسط جهانی ضریب نفوذ ۷ درصد است و ضریب نفوذ بیمه در کشور ما امسال تاکنون ۲.۳ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی در برنامه صف اول رسانه ملی گفت: بیمه مرکزی در سه محور اساسی فعالیت می‌کند: نظارت بر فعالیت بیمه‌گری، تعمیم و توسعه امر بیمه در کشور و اتکایی اجباری به عنوان لنگر اطمینان برای شرکت‌های بیمه. هدف اصلی این نظارت، حفاظت از منافع بیمه‌گذاران است.

وی در ادامه توضیح داد: اتکایی اجباری به نوعی بیمه‌گری مضاعف است که به شرکت‌ها کمک می‌کند بخشی از ریسک‌های خود را پوشش دهند. به عنوان مثال، در صورت بروز خسارت یک میلیارد تومانی، شرکت بیمه می‌تواند ۱۰ درصد از این خسارت را به یک شرکت اتکایی منتقل کند تا ریسک توزیع شود.»

خسروشاهی خاطرنشان کرد: بیمه اتکایی اجباری در ایران از سال ۱۳۰۰ و با تأسیس بیمه ایران آغاز شد. در آن زمان، ۲۵ درصد حق بیمه‌های زندگی به بیمه ایران پرداخت می‌شد و در حال حاضر این نسبت به ۵ درصد کاهش یافته است. همچنین، در حال حاضر حدود پنج شرکت بیمه اتکایی در کشور فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به چالش‌های صنعت بیمه در ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی، تحریم‌ها بوده که امکان خرید بیمه اتکایی از شرکت‌های بین‌المللی را محدود کرده است. با این حال، صنعت بیمه با ابتکارات داخلی و همکاری دولت تا حد زیادی توانسته است این چالش را پوشش دهد. در حال حاضر، مذاکراتی برای رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه در حال انجام است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای توسعه صنعت بیمه فراهم کند.

خسروشاهی افزود: هدف ما در حال حاضر، تمرکز بر نظارت و تحلیل درست از فعالیت‌های بیمه‌ای است. اگر نظارت به درستی انجام شود، می‌توانیم به توسعه صنعت بیمه کمک کنیم.

رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: نظارت در دو محور اصلی شامل کنترل رفتار شرکت‌های بیمه با بیمه‌گذاران و محاسبه درست خسارت‌ها انجام می‌شود. نهاد ناظر موظف است که حقوق بیمه‌گذاران را طبق مفاد بیمه‌نامه‌ها رعایت کند و از بروز مشکلات در این زمینه جلوگیری کند.

وی گفت: نظارت مستمر و دقیق بر شرکت‌های بیمه، یکی از اصلی‌ترین وظایف بیمه مرکزی است تا اطمینان حاصل شود که بیمه‌گذاران در مواقع نیاز به خدمات بیمه‌ای، خسارت‌های خود را به موقع و به درستی دریافت کنند.

او در خصوص تخلف شرکت‌های بیمه می‌گوید: عمده‌ترین تخلف بحث پرداخت خسارت بوده است؛ تاکنون صلب صلاحیت ۶ مدیر بیمه صورت گرفته است؛ برخی شرکت‌های بیمه را داریم که تاسیس می‌شوند اما فعالیت بیمه‌ای نمی‌کنند که مواردی بوده آنها را تعلیق کردیم ما در حوزه نظارت جدی هستیم در امور داخلی شرکت‌های بیمه دخالت نمیکنم اما خوب شرکت‌ها باید خسارت را پرداخت کنند.

او گفت: یک روش جدید برای نظارت در بیمه مرکزی داریم که روند پیشینی دارد و ۲۲ شاخص دارد.

در ادامه این مقام مسئول می‌گوید: متوسط جهانی ضریب نفوذ ۷ درصد است؛ ضریب نفوذ ما امسال ۲.۳ درصد است کشورهای شبیه خودمان هم ضریب نفوذ مشابه خود ما دارند ضریب نفود رابطه مستقیمی با درآمد سرانه دارد.

او گفت: نسبت به سال گذشته شکایت‌ها از شرکت بیمه بیشتر شده یکی از دلایل آن انتشار آمار شکایت و آگاهی مردم از حقوق خودشان است.

برچسب ها: بیمه مرکزی ، بیمه شخص ثالث
خبرهای مرتبط
هزار میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو در چهار ماه نخست سال پرداخت شد
پوشش بیمه‌ای خودروهای نامتعارف چگونه خواهد بود؟
تدابیری پوشش بیمه‌ای خسارات خودروهای نامتعارف/ پرداخت هزار میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو طی چهار ماه ابتدایی سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز طرح تعویض موتور کولر‌های آبی در تهران
توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره ادعا‌های مطرح شده پیرامون انبار نفت شهران
معیار‌های انتخاب مسکن در بازار تغییر کرد
امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران فراهم شد
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ شهریور ماه
بن کارت نان در راه است+ فیلم
اعزام و پذیرش ۸ میلیون مسافر در شهر فرودگاهی
قیمت خرید تضمینی گندم به زودی اعلام می شود
توافق برای اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان کشور
افزایش ۲۷ هزار و ۸۰۶ واحدی شاخص کل بورس
آخرین اخبار
صلب صلاحیت ۶ مدیر بیمه/ ضریب نفوذ بیمه امسال ۲.۳ درصد است
تدابیری پوشش بیمه‌ای خسارات خودروهای نامتعارف/ پرداخت هزار میلیارد تومان خسارت افت قیمت خودرو طی چهار ماه ابتدایی سال
آغاز عملیات اجرایی ۸ کیلومتر از قطعه سوم آزادراه تهران _ شمال تا پایان سال
آغاز طرح تعویض موتور کولر‌های آبی در تهران
اعزام و پذیرش ۸ میلیون مسافر در شهر فرودگاهی
۲۵ هزارتن گوشت قرمز وارد شد
قیمت خرید تضمینی گندم به زودی اعلام می شود
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۱۶ شهریور ماه
رشد ابر‌های همرفتی در نواحی جنوبی کشور
تسریع در تعمیرات اساسی، اولویت گاز استان تهران
جهش کم‌نظیر صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۷؛ از تناژ تا ارتقای جایگاه جهانی
توضیحات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره ادعا‌های مطرح شده پیرامون انبار نفت شهران
تشکیل ۴۴هزار پرونده در حوزه تخلفات آرد و نان در کل کشور+ فیلم
معیار‌های انتخاب مسکن در بازار تغییر کرد
بن کارت نان در راه است+ فیلم
امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا در مرکز مبادله ایران فراهم شد
تسهیل فرآیند‌های مالیاتی از طریق اجرای تبصره ماده ۱۰۰
توافق برای اعطای تسهیلات خرید تراکتور به کشاورزان کشور
الگوی کشت همچنان روی کاغذ مانده است
کاهش روند‌های اداری همزمان با اتصال سامانه املاک واسکان به توانیر
پارک علم و فناوری صنعت آب و فاضلاب راه‌اندازی می‌شود
تخصیص حدود ۵.۹ همت اعتبار برای تکمیل فضا‌های درمانی، عمومی و ورزشی
اعطای ۱۶ قلم اقلام ضروری به خانواده‌های جنگ زده / اعطای بن کارت ۵۰ تا ۲۵۰ میلیون تومانی به ۹۵۱ نفر
سبقت صادرات از واردات در تجارت ایران با قزاقستان
امضای تفاهم‌نامه همکاری بین مناطق آزاد و سازمان سرمایه‌گذاری خارجی
افزایش ۲۷ هزار و ۸۰۶ واحدی شاخص کل بورس
ظرفیت ذخیره‌سازی خوراک پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس افزایش یافت
بازنگری در نحوه واگذاری سهام ممتاز و اصلاح شرایط عرضه سهام دولتی
قیمت میوه در هفته‌های آتی ارزان می‌شود
تجهیزات راندمان بالا در انتظار مشترکان اصلاح کننده روند مصرف گاز