رئیس کل بیمه مرکزی گفت: متوسط جهانی ضریب نفوذ ۷ درصد است و ضریب نفوذ بیمه در کشور ما امسال تاکنون ۲.۳ درصد است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - خسروشاهی، رئیس کل بیمه مرکزی در برنامه صف اول رسانه ملی گفت: بیمه مرکزی در سه محور اساسی فعالیت میکند: نظارت بر فعالیت بیمهگری، تعمیم و توسعه امر بیمه در کشور و اتکایی اجباری به عنوان لنگر اطمینان برای شرکتهای بیمه. هدف اصلی این نظارت، حفاظت از منافع بیمهگذاران است.
وی در ادامه توضیح داد: اتکایی اجباری به نوعی بیمهگری مضاعف است که به شرکتها کمک میکند بخشی از ریسکهای خود را پوشش دهند. به عنوان مثال، در صورت بروز خسارت یک میلیارد تومانی، شرکت بیمه میتواند ۱۰ درصد از این خسارت را به یک شرکت اتکایی منتقل کند تا ریسک توزیع شود.»
خسروشاهی خاطرنشان کرد: بیمه اتکایی اجباری در ایران از سال ۱۳۰۰ و با تأسیس بیمه ایران آغاز شد. در آن زمان، ۲۵ درصد حق بیمههای زندگی به بیمه ایران پرداخت میشد و در حال حاضر این نسبت به ۵ درصد کاهش یافته است. همچنین، در حال حاضر حدود پنج شرکت بیمه اتکایی در کشور فعالیت میکنند.
وی با اشاره به چالشهای صنعت بیمه در ایران گفت: یکی از مشکلات اساسی، تحریمها بوده که امکان خرید بیمه اتکایی از شرکتهای بینالمللی را محدود کرده است. با این حال، صنعت بیمه با ابتکارات داخلی و همکاری دولت تا حد زیادی توانسته است این چالش را پوشش دهد. در حال حاضر، مذاکراتی برای رتبهبندی شرکتهای بیمه در حال انجام است که میتواند فرصتهای جدیدی برای توسعه صنعت بیمه فراهم کند.
خسروشاهی افزود: هدف ما در حال حاضر، تمرکز بر نظارت و تحلیل درست از فعالیتهای بیمهای است. اگر نظارت به درستی انجام شود، میتوانیم به توسعه صنعت بیمه کمک کنیم.
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: نظارت در دو محور اصلی شامل کنترل رفتار شرکتهای بیمه با بیمهگذاران و محاسبه درست خسارتها انجام میشود. نهاد ناظر موظف است که حقوق بیمهگذاران را طبق مفاد بیمهنامهها رعایت کند و از بروز مشکلات در این زمینه جلوگیری کند.
وی گفت: نظارت مستمر و دقیق بر شرکتهای بیمه، یکی از اصلیترین وظایف بیمه مرکزی است تا اطمینان حاصل شود که بیمهگذاران در مواقع نیاز به خدمات بیمهای، خسارتهای خود را به موقع و به درستی دریافت کنند.
او در خصوص تخلف شرکتهای بیمه میگوید: عمدهترین تخلف بحث پرداخت خسارت بوده است؛ تاکنون صلب صلاحیت ۶ مدیر بیمه صورت گرفته است؛ برخی شرکتهای بیمه را داریم که تاسیس میشوند اما فعالیت بیمهای نمیکنند که مواردی بوده آنها را تعلیق کردیم ما در حوزه نظارت جدی هستیم در امور داخلی شرکتهای بیمه دخالت نمیکنم اما خوب شرکتها باید خسارت را پرداخت کنند.
او گفت: یک روش جدید برای نظارت در بیمه مرکزی داریم که روند پیشینی دارد و ۲۲ شاخص دارد.
در ادامه این مقام مسئول میگوید: متوسط جهانی ضریب نفوذ ۷ درصد است؛ ضریب نفوذ ما امسال ۲.۳ درصد است کشورهای شبیه خودمان هم ضریب نفوذ مشابه خود ما دارند ضریب نفود رابطه مستقیمی با درآمد سرانه دارد.
او گفت: نسبت به سال گذشته شکایتها از شرکت بیمه بیشتر شده یکی از دلایل آن انتشار آمار شکایت و آگاهی مردم از حقوق خودشان است.