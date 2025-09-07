باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استاد محمدباقر آقامیری هنرمند برجسته و پیشکسوت نگارگری ایران دیدار و گفتوگو کرد.
در ابتدای این نشست، اهمیت قدردانی از هنرمندان و لزوم حمایت از آنان به عنوان یکی از مهمترین وظایف نهادهای فرهنگی مورد تأکید قرار گرفت و هر دو طرف بر این باور بودند که توجه پایدار به هنرمندان ضامن تداوم و بالندگی فرهنگ و هنر کشور است.
در ادامه مسائل مربوط به بودجه و مشکلات موجود در روند تخصیص اعتبارات برای فعالیتهای هنری مطرح شد.
مهدیزاده ضمن ارائه توضیحاتی درباره پیگیریهای وزارتخانه در این زمینه، بر ضرورت همکاری دانشگاهها و نهادهای پژوهشی در تأمین بخشی از نیازهای مالی تأکید کرد.
همچنین موضوع فراخوان مقالات، جشن عکاسی و برگزاری دوسالانه نگارگری از دیگر محورهای این نشست بود و دو طرف توافق داشتند که دوسالانه نگارگری باید به فرصتی جدی برای معرفی ظرفیتهای هنر ایرانی در سطح ملی و بینالمللی تبدیل شود.
مشکلات مربوط به انجمنهای هنری و ضعف حمایت نهادی نیز بخش مهمی از این گفتوگو را به خود اختصاص داد.
استاد آقامیری با اشاره به چالشهای موجود در انجمنها، خواستار بازنگری در سیاستهای حمایتی شد.
موضوع قیمتگذاری آثار هنری و لزوم برنامهریزی دقیق برای حراجیها نیز مطرح شد و طرفین به این جمعبندی رسیدند که برای ساماندهی بازار هنر باید سازوکاری شفاف و کارشناسی طراحی شود.
در پایان نشست، تصمیم به تشکیل شورای سیاستگذاری هنرهای تجسمی و برگزاری جلسات منظم برای برنامهریزی آینده گرفته شد.
همچنین برگزاری نمایشگاه آثار هنرمندان در موزهها و گالریهای تهران، تلاش برای برگزاری رویدادهای هنری در استان اردبیل و رفع مشکلات مربوط به فضاهای نگهداری آثار از دیگر موضوعات مورد بحث بود. آمادگی دانشگاهها برای همکاریهای پژوهشی و بودجهای، لزوم دعوت از جوانان به رویدادهای هنری و تصمیم به برگزاری جشن ملی صنعت چاپ در استان البرز نیز از دیگر دستاوردهای این گفتوگو به شمار میرود.
با وجود دشواریها و محدودیتهای پیشرو، عزم جدی برای بهبود وضعیت هنرهای تجسمی در کشور وجود دارد و امید میرود با تداوم این نشستها، آینده روشنتری برای جامعه هنری ایران رقم بخورد.