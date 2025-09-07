در روز پایانی رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان، کاروان کشورمان به ۳ مدال رنگارنگ دیگر نیز دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پنجمین و آخرین روز از هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان ۲۰۲۵، از عصر امروز به میزبانی برازیلیا آغاز شد که طی آن، نمایندگان کاروان مبارزان پارسی به ۳ مدال رنگارنگ دیگر نیز دست یافتند.

در بازی فینال مبارزات ساندا در نوبت عصر، شجاع پناهی در وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف چنگ‌جین وانگ از چین رفت که با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. پناهی برای رسیدن به فینال از سد رقبای ازبک، هندی، قزاق و فیلیپینی گذشت.

در بازی فینال مبارزات ساندا در نوبت عصر، عرفان محرمی در وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف علی‌جان آبلاکاتف از قزاقستان رفت که با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مدال طلا دست یافت. محرمی برای رسیدن به فینال از سد رقبای اوکراینی و ویتنامی گذشت.

در بازی فینال مبارزات ساندا در نوبت عصر، کاپیتان محسن محمدسیفی در وزن ۷۵ کیلوگرم به مصاف جن‌شنگ جین از چین رفت که با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. محمدسیفی برای رسیدن به فینال از سد رقبای فرانسوی، روسی و برزیلی گذشت.

هم‌چنین تیم دویلین مردان متشکل از شاهین بنی‌طالبی، مصطفی حسن‌زاده و ابوالفضل قره‌باغی با امتیاز ۹.۵۲۰ نهم شدند. در این ماده تیم‌های ماکائو، اندونزی و مالزی بر رده اول تا سوم قرار گرفتند.

تیم دویلین زنان متشکل از زهرا کیانی و هلیا اسدیان نیز با امتیاز ۹.۶۰۵ چهارم شدند. در این فرم تیم‌های مالزی، ایتالیا و هنگ‌کنگ اول تا سوم شدند.

