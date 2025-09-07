باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالوحید احدی- ۲۴ کوهنورد مهاجر افغانستانی مقیم ایران شامل ۱۰ مرد و ۱۴ زن، به سرپرستی سید محمد ولیزاده، مسئول نمایندگی فدراسیون کوهنوردی مهاجران، موفق شدند در یک صعود ۸ ساعته سه قله آسیابباد، لتمال و هریاس در غرب استان تهران را فتح کنند.
این برنامه ورزشی با ارتفاعگیری تا حدود ۲۴۰۰ متر انجام شد و هدف از آن ابراز همدردی با مردم افغانستان در پی زلزله اخیر اعلام شد.
شرکتکنندگان در این صعود با قرائت فاتحه برای جانباختگان زلزله و ابراز همدردی با آسیبدیدگان، یاد و خاطره قربانیان را گرامی داشتند.
برگزارکنندگان این برنامه تأکید کردند که این حرکت نمادی از اتحاد و همبستگی میان ورزشکاران افغانستانی در شرایط دشوار کشورشان است.