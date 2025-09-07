ساختمان مجموعه برج آزادی به مناسبت روز جهانی آگاهی از بیماری دیستروفی عضلانی دوشن به رنگ قرمز درآمد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی برج آزادی، به مناسبت روز جهانی آگاهی از بیماری دیستروفی عضلانی دوشن (Duchenne Awareness Day) که هر ساله در هفتم سپتامبر (۱۶ شهریورماه) برگزار می‌شود، برج آزادی با هدف اطلاع‌رسانی عمومی و جلب توجه جامعه نسبت به این بیماری نادر، به رنگ قرمز نورپردازی شد.

این اقدام با همکاری انجمن حمایت از مبتلایان به دیستروفی عضلانی، مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی زیر نظر بنیاد رودکی انجام گرفت و در راستای هم‌افزایی بین‌المللی برای افزایش شناخت مردم از چالش‌ها و نیاز‌های بیماران دیستروفی و خانواده‌های آنان صورت پذیرفت.

روز جهانی دیستروفی دوشن فرصتی است تا جامعه جهانی ضمن یادآوری اهمیت توجه به این بیماری و تلاش برای ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان، حمایت خود را از تحقیقات درمانی و اقدامات اجتماعی در این حوزه اعلام کند.