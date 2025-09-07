باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«امروز مجلس مهمترین منبع درآمد پایدار باشگاهها یعنی حق پخش مسابقات ورزشی را به رسمیت شناخت.
پس از لازمالاجرا شدن این قانون، هر نهادی از جمله صداوسیما و... باید با باشگاهها برای خرید این حق مالی توافق کند.»
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاهداری را تصویب کردند که به موجب آن:
«باشگاهها ذینفعان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی باشگاهی میباشد. این حقوق شامل هرنوع منافع مالی و معنوی، سمعی و بصری، ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیون، حقوق چندرسانهای، بهرهبرداری از نشان (آرم)ها میباشد و متقاضیان بهرهبرداری از این حقوق باید با صاحبان آن توافق نمایند.
تبصره۱- به منظور ارتقای سلامت جامعه، ترویج فرهنگ ورزش و دسترسی رایگان عمومی به مسابقات ورزشی، سازمان برنامه و بودجه موظف است اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیون و حقوق چند رسانهای مسابقات ورزشی را طبق آییننامهای که توسط سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت ورزش و جوانان و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، تامین و تخصیص دهد.
تبصره۲- وزارت ورزش و جوانان مکلف است با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سه ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه چگونگی تأمین، تسهیم منافع مالی و معنوی، سمعی، بصری، چند رسانهای و بهرهبرداری از نشان (آرم)ها بین ذینفعان و وظایف دستگاههای مرتبط را با لحاظ کیفیت و کمیت به تصویب هیات وزیران برساند.»