آمریکا طرح جدیدی ارائه کرده که شامل آزادی هزاران اسیر فلسطینی در برابر ۴۸ اسیر اسرائیلی است و مذاکرات برای پایان کامل جنگ پس از آن آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌ها می‌گویند که طرح جدیدی برای آتش‌بس در غزه تدوین شده و این طرح از سوی «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید و از طریق واسطه‌ها به دست جنبش حماس رسیده است.

آکسیوس به نقل از دو منبع ناشناس می‌گوید این طرح شامل آزادی همه ۴۸ اسیر اسرائیلی می‌شود و در ازای آن در غزه آتش‌بس برقرار خواهد شد و بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار اسیر فلسطینی که در اسارت رژیم اسرائیل هستند، آزاد می‌شوند. 

همچنین، پس از اعلام آتش‌بس، بلافاصله مذاکرات در مورد شرایط پایان کامل جنگ آغاز خواهد شد. گفته شده درخواست رژیم اسرائیل برای خلع سلاح حماس و درخواست حماس برای خروج نهایی و کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه در این مرحله بررسی می‌شود.

در این پیشنهاد ادعا شده است که اگر حماس به این ابتکار عمل پاسخ دهد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به طور فعال برای پایان دادن به جنگ تلاش خواهد کرد و آتش‌بس تا زمانی که مذاکرات در مورد شرایط پایان جنگ در جریان است، ادامه خواهد یافت.

پیش از این، آکسیوس گزارش داده بود که ویتکاف از طریق بشاره بحبه، تاجر فلسطینی-آمریکایی و گرشون باسکین، فعال اسرائیلی این طرح را به دست حماس رسانده است.

جنبش حماس شب گذشته موضع ثابت خود در مذاکرات آتش‌بس را تکرار کرد و گفت که از «هرگونه ایده یا پیشنهادی» که منجر به آتش‌بس دائمی و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از نوار غزه شود، استقبال می‌کند.

آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه
برگزاری جلسه کابینه رژیم اسرائیل در زیر زمین برای دومین هفته متوالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
نه امریکا نه اسراییل قابل اعتماد نیستند
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
به امریکا به خصوص ترامپ نباید اعتماد کرد
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
عجب طرح مضحکی !!!
چه نیکو گفتند ، خداوند دشمنان ما را از احمق ها قرار داده !
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغگوئند طرح آمریکایی واسرائیلی هست آمریکاییان هر گز حوصله نشستن طرح نوشتن ندارند طر نتانیاهو هست اسم ترامپ را روش گذاشتند هی سر ملتهای جهان سر گرفت بزند من خاورمیانه و جهان را بصلح رساندم باید نوبل بدهید
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
نتانیاهو وترامپ هرگز پیمانهایی خودشان هم پیشنهاد بدهند پایبند نمی مانند گیر نتانیاهو فقط اسرا هستند اگر ازان خلاص شود قتل عام بعداز آزادی اسرای زنده شروع خواهد کرد
۱
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اشغال گران صهیونی اول از همه باید عقب نشینی کنند به مرز های قبل از جنگ. بعد بقیه تصمیمات گرفته شود. وگرنه هیچ
اعتمادی به انها نیست.
اعتمادی به انها نیست.
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خدا کند این بار رژیم اشغالگر دست از خریت و تجاوز و اشغال بردارد و صلح برقرار شود
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
حماس باید خیلی ساده لوح باشد که فرمایشات ریاکارانه شما آمریکاییهای دو رو را بپذیرند. نقد بده بدو دنبال نسیه
۴
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
سوخت باید گران شود هزتران کار میشه کرد دلاربشه شصت تمن بعد بزار با گرانی سوخت بشه شصت وپنج تمن واز قاچاق پاصراف وناعدالتی بزرگ در تقسیم یتزانه سوخت جلوگیری شود
۵
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
حماس باید اول خروج تمام صهیونیست ها و بعد ازاد کردن اسیران در چندین مرحله
ترامپ سالخورده و فرتوده .از رفقای دلال اش مثل تام باراک که یک لبنانی .امریکایی و برای غزه یک فلیسطینی
امریکایی برای مذاکره انتخاب کرده
ترامپ اینو فهمیده که شیشه از جنس خودش باعث نابودی اش میشه ..سنگ
مخصوصا دو ملیتی انتخاب کرده که عربها بهشون اعتماد کنند
برای گول زدن انها
حماس و حزب الله نباید گول و دوز و کلک این دو اسما. عرب هستند را بخورند..
واقعا امریکایی و برای منافع انها هر قدم نص و خبیث و شیطانی برمیدارند....هشدار ..هشدار
۱
۴
پاسخ دادن
