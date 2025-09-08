باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانهها میگویند که طرح جدیدی برای آتشبس در غزه تدوین شده و این طرح از سوی «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید و از طریق واسطهها به دست جنبش حماس رسیده است.
آکسیوس به نقل از دو منبع ناشناس میگوید این طرح شامل آزادی همه ۴۸ اسیر اسرائیلی میشود و در ازای آن در غزه آتشبس برقرار خواهد شد و بین ۲ هزار و ۵۰۰ تا ۳ هزار اسیر فلسطینی که در اسارت رژیم اسرائیل هستند، آزاد میشوند.
همچنین، پس از اعلام آتشبس، بلافاصله مذاکرات در مورد شرایط پایان کامل جنگ آغاز خواهد شد. گفته شده درخواست رژیم اسرائیل برای خلع سلاح حماس و درخواست حماس برای خروج نهایی و کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه در این مرحله بررسی میشود.
در این پیشنهاد ادعا شده است که اگر حماس به این ابتکار عمل پاسخ دهد، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به طور فعال برای پایان دادن به جنگ تلاش خواهد کرد و آتشبس تا زمانی که مذاکرات در مورد شرایط پایان جنگ در جریان است، ادامه خواهد یافت.
پیش از این، آکسیوس گزارش داده بود که ویتکاف از طریق بشاره بحبه، تاجر فلسطینی-آمریکایی و گرشون باسکین، فعال اسرائیلی این طرح را به دست حماس رسانده است.
جنبش حماس شب گذشته موضع ثابت خود در مذاکرات آتشبس را تکرار کرد و گفت که از «هرگونه ایده یا پیشنهادی» که منجر به آتشبس دائمی و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از نوار غزه شود، استقبال میکند.
منبع: الجزیره