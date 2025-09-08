تیم ملی هلند با نمایشی متزلزل به زحمت و با نتیجه ۳-۲ از سد ‏لیتوانی گذشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی هلند در ادامه رقابت‌های مقدماتی ‏جام جهانی به مصاف لیتوانی رفت و در دیداری پرحادثه با نتیجه ۳-۲ ‏پیروز شد.

شاگردان رونالد کومان پس از ۲-۰ پیش افتادن از حریف، هم آنها را دست کم گرفتند و هم اسیر خوش شانسی لیتوانی شدند، تا تیم میزبان به لطف ۲ ضربه (هر ۲ در چارچوب)، به ۲ گل دست پیدا کند و بازی را به تساوی بکشاند. هلند در نیمهٔ دوم با رویکرد احتیاطی وارد زمین شد و سعی کرد به جای عجله کردن، بازی را مدیریت کند و بر همین اساس به گل سوم هم دست یافت تا در نهایت هر چند با اختلافی نزدیک، اما موفق به شکست دادن حریفش شود.

علاوه بر عملکرد خوب کودی خاکپو و دنزل دومفریز، بدون شک ستارهٔ هلند کسی نبود جز ممفیس دیپای، که به لطف این بریس، حالا به تنهایی و بالاتر از رابین فن پرسی، بهترین گلزن تاریخ کشورش است.

هلند با این برد دشوار ۱۰ امتیازی شد و همچنان صدرنشین گروه G است.

در بازی همزمان، گرجستان از گروه E با سه گل مهمانش بلغارستان را شکست داد.

برچسب ها: تیم ملی هلند ، مقدماتی جام جهانی
