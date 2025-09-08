در ادامه دیدار‌های مقدماتی جام جهانی در اروپا، اسپانیا در خانه ترکیه به یک پیروزی درخشان و قاطع دست یافت و آلمان در خانه مقابل ایرلند شمالی برنده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا، از ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه یکشنبه شب چند دیدار همزمان برگزار شد.

در مهمترین مسابقه از گروه E تیم ملی اسپانیا در قونیه با شش گل میزبانش ترکیه را در هم کوبید.  

در رأس عملکرد فوق‌العاده اسپانیا، میکل مرینو قرار داشت و بار دیگر، مهارت حیرت‌انگیزش در گلزنی، در حالی که یک هافبک است را به رخ کشید! مرینو در این مسابقه، سه گل زد که سومین گل او، یکی از زیباترین گل‌های دوران حرفی‌اش بود. پدری، دیگر ستاره‌ی خط هافبک لاروخا هم شب درخشانی را پشت سر گذاشت و با زدن دو گل در کنار حرکات چشم‌نواز همیشگی، جزو بهترین‌های شب خونین ترکیه بود. ششمین گل ماتادور‌ها نیز توسط یک بارسایی دیگر، یعنی فران تورس به ثمر رسید.

اسپانیا با این پیروزی، ۶ امتیازی شد و مقتدرانه در صدر جدول گروه E قرار گرفت.

تیم ملی آلمان هم از گروه A سه بر یک ایرلند شمالی را شکست داد. سرژ گنابری (۷)، ندیم امیری (۶۸)، فلوریان ویرتس (۷۲) گلزنان آلمان در این بازی بودند.

در دیگر بازی این گروه اسلواکی با یک گل میزبانش لوکزامبورگ را مغلوب کرد. اسلواکی با ۶ امتیاز از دو بازی صدرنشین است و آلمان و ایرلند شمالی با سه امتیاز در رده‌های بعدی جای دارند.

بلژیک و قزاقستان هم در گروه J مقابل هم قرار گرفتند  که در نهایت شاگردان رودی گارسیا به پیروزی ۶-۰ دست یافتند. کوین دی بروین و ژرمی دوکو در این بازی بریس کردند. نیکولاس راسکین و توماس مونیه هم دیگر گل‌های بلژیک را زدند.   بلژیک در حال حاضر با یک بازی و یک امتیاز کمتر از مقدونیه شمالی و با ۱۰ امتیاز در رده دوم گروه J مقدماتی جام جهانی قرار دارد.. در دیگر دیدار این گروه، مقدونیه شمالی با پنج گل لیختن اشتاین را شکست داد.

در گروه G لهستان سه بر یک فنلاند را شکست داد.  رابرت لواندوفسکی اهمیت تاریخی خود در ‏فوتبال لهستان را با درخششی تازه پررنگ‌تر کرد. او در این دیدار  گل دوم لهستانی‌ها را ‏به ثمر رساند تا شمار گل‌های ملی‌اش به ۸۶‌‎ ‎گل در ۱۶۰ بازی برسد. ‏آماری که فاصله لوا با سایر گلزنان تاریخ لهستان را دست‌نیافتنی‌تر ‏می‌کند‎. ‏ لهستان با این برد همچون هلند در این گروه ۱۰ امتیازی شد.

 

برچسب ها: مقدماتی جام جهانی ، تیم ملی اسپانیا ، تیم ملی آلمان
خبرهای مرتبط
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛
ارمنستان ۰ - ۵ پرتغال/ رونالدو، ایروان را هم فتح کرد+ فیلم
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛
انگلیس ۲ - ۰ آندورا/ کار سه شیر‌ها با ۲ گل راه افتاد + فیلم
مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶؛
لیتوانی ۲ - ۳ هلند/ دپای، ماه تابان آسمان گرفته لاله های نارنجی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بی‌خاصیت‌ترین فینال تاریخ فوتبال ایران!
بازخوانی ماندگار‌ترین دربی تاریخ ایران/ پرسپولیس ۶ استقلالی صفر
اعلام زمان و مکان سه مسابقه از هفته سوم لیگ برتر فوتبال
پیروزی پرسپولیس در دربی جوانان مقابل استقلال
کاراته ایران نایب قهرمان آسیا شد
پزشک تیم فوتبال امید: پای صحرایی نشکسته است!
مدافع پاری سن ژرمن در لیگ ستارگان قطر
کناره‌گیری احدی از هدایت تیم بوکس نوجوانان+ عکس
قلعه نویی: نوع برگزاری تورنمنت کافا اصلا خوب نبود
دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر شمشیربازی سابر شد
آخرین اخبار
تحقیر تاریخی ترکیه مقابل اسپانیا در قونیه/ پیروزی آلمان، بلژیک و لهستان
لیتوانی ۲ - ۳ هلند/ دپای، ماه تابان آسمان گرفته لاله های نارنجی
کسب ۱۰ مدال رنگارنگ توسط مبارزان پارسی
ووشو قهرمانی جهان؛ یک طلا و ۲ نقره ایران در روز پایانی
دوری ۳ تا ۴ هفته‌ای سرژ اوریه به دلیل کشیدگی عضله
مارتینز: گل رونالدو به یاد ژوتا بود
بی‌خاصیت‌ترین فینال تاریخ فوتبال ایران!
کناره‌گیری احدی از هدایت تیم بوکس نوجوانان+ عکس
سرپرست کمیته غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب شد
پزشک تیم فوتبال امید: پای صحرایی نشکسته است!
مدافع پاری سن ژرمن در لیگ ستارگان قطر
پیروزی پرسپولیس در دربی جوانان مقابل استقلال
قلعه نویی: نوع برگزاری تورنمنت کافا اصلا خوب نبود
دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر شمشیربازی سابر شد
بسکتبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ ایران ششم شد
اعلام زمان و مکان سه مسابقه از هفته سوم لیگ برتر فوتبال
تبریک کمیته ملی المپیک به نایب قهرمانی کاراته ایران در آسیا
کاراته ایران نایب قهرمان آسیا شد
بازخوانی ماندگار‌ترین دربی تاریخ ایران/ پرسپولیس ۶ استقلالی صفر
دبیر کمیته ملی المپیک: امضای تفاهم‌نامه با چین فرصت تازه‌ای پیش روی ورزش ایران است
نکاتی درباره دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان
بازیکن سرباز در پرسپولیس، استقلال و همه تیم‌ها!
محمدنبی: داور دیدار برابر ازبکستان «عادلانه» قضاوت کند/ کافا باید استاندارد خود را بالا ببرد
کارنامه ۱۴ ماهه فدراسیون حدادی زیر ذره‌بین
حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشست هیات رییسه جهانی ووشو
ابراز تاسف سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا به تقابل با رژیم صهیونیستی؛ اتفاقات غزه دردناک است
رکورد پیرترین سرمربی فوتبال ملی در جهان شکست
هاشمیان بالاخره یک مهاجم را پسندید
مربیان فوتبال ایتالیا خواستار تعلیق اسرائیل از مسابقات ورزشی شدند
امروز ۱۶ شهریور؛ پرسپولیس میزبان دربی جوانان