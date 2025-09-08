باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدارهای مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا، از ساعت ۲۲ و ۱۵ دقیقه یکشنبه شب چند دیدار همزمان برگزار شد.
در مهمترین مسابقه از گروه E تیم ملی اسپانیا در قونیه با شش گل میزبانش ترکیه را در هم کوبید.
در رأس عملکرد فوقالعاده اسپانیا، میکل مرینو قرار داشت و بار دیگر، مهارت حیرتانگیزش در گلزنی، در حالی که یک هافبک است را به رخ کشید! مرینو در این مسابقه، سه گل زد که سومین گل او، یکی از زیباترین گلهای دوران حرفیاش بود. پدری، دیگر ستارهی خط هافبک لاروخا هم شب درخشانی را پشت سر گذاشت و با زدن دو گل در کنار حرکات چشمنواز همیشگی، جزو بهترینهای شب خونین ترکیه بود. ششمین گل ماتادورها نیز توسط یک بارسایی دیگر، یعنی فران تورس به ثمر رسید.
اسپانیا با این پیروزی، ۶ امتیازی شد و مقتدرانه در صدر جدول گروه E قرار گرفت.
تیم ملی آلمان هم از گروه A سه بر یک ایرلند شمالی را شکست داد. سرژ گنابری (۷)، ندیم امیری (۶۸)، فلوریان ویرتس (۷۲) گلزنان آلمان در این بازی بودند.
در دیگر بازی این گروه اسلواکی با یک گل میزبانش لوکزامبورگ را مغلوب کرد. اسلواکی با ۶ امتیاز از دو بازی صدرنشین است و آلمان و ایرلند شمالی با سه امتیاز در ردههای بعدی جای دارند.
بلژیک و قزاقستان هم در گروه J مقابل هم قرار گرفتند که در نهایت شاگردان رودی گارسیا به پیروزی ۶-۰ دست یافتند. کوین دی بروین و ژرمی دوکو در این بازی بریس کردند. نیکولاس راسکین و توماس مونیه هم دیگر گلهای بلژیک را زدند. بلژیک در حال حاضر با یک بازی و یک امتیاز کمتر از مقدونیه شمالی و با ۱۰ امتیاز در رده دوم گروه J مقدماتی جام جهانی قرار دارد.. در دیگر دیدار این گروه، مقدونیه شمالی با پنج گل لیختن اشتاین را شکست داد.
در گروه G لهستان سه بر یک فنلاند را شکست داد. رابرت لواندوفسکی اهمیت تاریخی خود در فوتبال لهستان را با درخششی تازه پررنگتر کرد. او در این دیدار گل دوم لهستانیها را به ثمر رساند تا شمار گلهای ملیاش به ۸۶ گل در ۱۶۰ بازی برسد. آماری که فاصله لوا با سایر گلزنان تاریخ لهستان را دستنیافتنیتر میکند. لهستان با این برد همچون هلند در این گروه ۱۰ امتیازی شد.