مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اعلام کرد که ایران اجازه دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در حمله هوایی ژوئن ۲۰۲۵ را نداده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه تأیید کرده است که به بازرسان آن اجازه دسترسی به تأسیسات ایرانی که در ژوئن ۲۰۲۵ مورد حمله هوایی قرار گرفتند، داده نشده است.

«رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این باره گفت: «این امر مانع از ارزیابی کامل میزان خسارت توسط آژانس می‌شود.»

او مدعی شد: «بازرسی‌ها محدود است. در حالی که ایران به بازرسان اجازه داده است تا جایگزینی سوخت را در نیروگاه هسته‌ای بوشهر نظارت کنند، دسترسی به سایر سایت‌های هسته‌ای مهم را ممنوع کرده است.»

او همچنین هشدار داد که جهان ممکن است در آینده‌ای نه‌چندان دور با ۲۰ تا ۲۵ کشور مجهز به سلاح‌های اتمی رو‌به‌رو شود. گروسی افزود که این رقم بسیار فراتر از ۹ کشور حال حاضر مجهز به سلاح اتمی است.

گروسی با ابراز نگرانی از توقف روند خلع سلاح اتمی گفت: «کشور‌هایی از جمله چین، در حال افزایش تولید این سلاح‌ها هستند.»

منبع: تسنیم

