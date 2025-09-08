جنبش حماس اعلام کرد پیشنهاد آمریکا برای توقف جنگ در غزه و آزادی زندانیان صهیونیست را دریافت کرده و آماده است در این باره مذاکره کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنبش حماس بامداد دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که از طریق میانجی‌ها پیشنهاد‌هایی از طرف آمریکایی برای دستیابی به توافق آتش‌بس دریافت کرده است. 

حماس اعلام کرده از هر تلاشی که به توقف تجاوز علیه مردم فلسطین کمک کند، استقبال می‌کند.

این جنبش تأکید کرده که آماده است فوراً پای میز مذاکره بنشیند تا درباره آزادی همه اسرا در ازای اعلام صریح توقف جنگ، خروج کامل نیرو‌های اشغالگر از نوار غزه و تشکیل کمیته‌ای از افراد مستقل فلسطینی برای مدیریت غزه گفت‌و‌گو کند. 

طبق این بیانیه، «این کمیته باید بلافاصله کار خود را آغاز کند و تعهد آشکار و صریح دشمن به اجرای توافقات، تضمین شود تا تجربه‌های گذشته تکرار نشود». 

شامگاه یکشنبه پایگاه خبری آمریکایی آکسیوس نوشته بود واشنگتن طرح جدیدی را به حماس ارائه کرده که بر اساس آن، آزادی همه ۴۸ زندانی باقیمانده در ازای برقراری آتش‌بس و پایان عملیات ارتش رژیم صهیونیستی برای اشغال شهر غزه پیشنهاد شده است.

در ادامه این گزارش آمده است که در این طرح، رژیم صهیونیستی متعهد می‌شود بین ۲ هزار ۵۰۰ تا سه هزار اسیر و بازداشتی فلسطینی، از جمله صد‌ها نفر که به حبس ابد محکوم شده‌اند، را آزاد کند.

یک‌مقام صهیونیست به این پایگاه خبری گفت: به‌محض اعلام آتش‌بس، مذاکرات درباره شرایط پایان جنگ آغاز خواهد شد؛ مذاکراتی که شامل خواسته‌های تل‌آویو برای خلع سلاح حماس و مطالبه حماس برای خروج کامل نیرو‌های اسرائیلی از نوار غزه خواهد بود.

به گفته این مقام، در متن طرح تأکید شده است که اگر حماس پاسخ مثبتی به این ابتکار بدهد، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا، به‌طور فعال برای پایان جنگ تلاش خواهد کرد و آتش‌بس تا زمانی که مذاکرات ادامه دارد برقرار خواهد ماند.

حماس، اما در ادامه بیانیه خود به پیشنهاد آمریکا که در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۲۵ در قاهره مورد موافقت این جنبش قرار گرفت، اشاره کرد که رژیم اشغالگر تاکنون به آن پاسخی نداده و همچنان به جنایات و پاکسازی قومی خود ادامه می‌دهد.

جنبش مقاومت فلسطینی اعلام کرد که در تماس مستمر با میانجی‌ها برای توسعه این پیشنهاد‌ها به توافقی جامع است که خواسته‌های مردم فلسطین را محقق کند.

ترامپ نیز شامگاه یکشنبه مدعی شد که رژیم صهیونیستی با این پیشنهاد موافقت کرده و از حماس خواست آن را بپذیرد. 

