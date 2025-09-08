باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن اردستانی، کارگردان مجموعه تلویزیونی «ملازمان حرم» شبکه افق که در هر قسمت به گفت‌و‌گو با همسران شهدا می‌پرداخت، با اعلام این خبر که ما به دنبال مصاحبه با دختر سید حسن نصرالله هستیم، گفت: از طرفی، می‌خواهیم پای صحبت‌های خانواده شهدای پیجری یا جانبازان و به‌خصوص همسران جانبازشان بنشینیم. از آنجایی که من چه در ایام جنگ چه غیر جنگ در لبنان حضور داشتم، با خانواده شهدا آشنا هستم. به همین دلیل دوست داریم خانواده سید حسن نصرالله سوژه اصلی «ملازمان حرم» باشد. چون من پیش از این با پسر ایشان مصاحبه کرده بودم و در ادامه هم به دنبال چنین سوژه‌هایی هستم.

اردستانی در پاسخ به این سوال که اتخاذ سیاست‌های جدید دولت لبنان کار شما را سخت نخواهد کرد؟ گفت: کارِ ما روضه‌خوانی است. یعنی ما به دنبال تجدید خاطره شهدا هستیم. من حتی اخیراً مستندی با موضوع «خلع سلاح حزب‌الله» ساخته‌ام. البته ما در بین برنامه صحبت‌های منطقی هم می‌کنیم.

کارگردان «ملازمان حرم» با بیان اینکه درخواست‌هایی از کشور‌های لبنان، عراق و افغانستان برای ساخت «ملازمان حرم» برای شهدای آنها داشته‌ایم، افزود: حتی با بچه‌های حشدالشعبی جلسه رسمی داشته‌ایم، تا کاری برای شهید ابومهدی المهندس بسازیم، که با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبه‌رو شدیم. ما شهیدی داریم که در ایران شهید شده، اما لبنانی است و محافظ سید حسن نصرالله بود، که علاقه‌مندم درباره‌اش کار بسازم یا دختر حاج سید که در حال رایزنی هستیم و به زمان نیاز داریم.