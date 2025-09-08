دومین روز رقابت‌های بوکس قهرمانی جهان در لیورپول با دومین پیروزی حبیبی‌نژاد و شروع خوب کاظمی ادامه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از صبح روز پنجشنبه (سیزدهم شهریورماه) در شهر لیورپول کشور انگلیس آغاز شده است.

یکشنبه شب در ادامه این مسابقات بوکس که زیر نظر سازمان جهانی بوکس (World Boxing) پیگیری می‌شود، دو نماینده کشورمان به روی رینگ رفته و با برتری به کار خود پایان دادند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی حبیبی‌نژاد که در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور یونان را شکست داده بود، در دومین مبارزه به مصاف «باتتومور» نماینده مغولستان رفت و با یک مبارزه دیدنی حریف خود را شکست داد. وی در مرحله بک هشتم باید با نماینده کشور ایتالیا مبارزه کند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کاظمی که در قرعه اول با استراحت روبه‌رو بود به مصاف بوکسور ونزوئلا رفت و در سه راند به برتری رسید.

کاظمی باید در دومین مبارزه‌اش با نماینده ازبکستان مبارزه کند.

در ادامه این رقابت‌ها، امروز دوشنبه در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک‌خطابی که ابتدا استراحت داشت، در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستانی می‌رود.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی در دومین مبارزه به مصاف نماینده کوبا خواهد رفت. وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود.

هدایت تیم ملی در این رقابت‌ها برعهده همایون امیری است.

برچسب ها: بوکس قهرمانی ، مسابقات جهانی بوکس
خبرهای مرتبط
شکست یک ملی پوش ایران؛ نورانی هم به تصمیمات داوری باخت!
کناره‌گیری احدی از هدایت تیم بوکس نوجوانان+ عکس
بوکس قهرمانی جهان؛ پیروزی حبیبی‌نژاد و شکست حسن‌پور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بی‌خاصیت‌ترین فینال تاریخ فوتبال ایران!
بازخوانی ماندگار‌ترین دربی تاریخ ایران/ پرسپولیس ۶ استقلالی صفر
اعلام زمان و مکان سه مسابقه از هفته سوم لیگ برتر فوتبال
پیروزی پرسپولیس در دربی جوانان مقابل استقلال
کاراته ایران نایب قهرمان آسیا شد
پزشک تیم فوتبال امید: پای صحرایی نشکسته است!
مدافع پاری سن ژرمن در لیگ ستارگان قطر
کناره‌گیری احدی از هدایت تیم بوکس نوجوانان+ عکس
قلعه نویی: نوع برگزاری تورنمنت کافا اصلا خوب نبود
دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر شمشیربازی سابر شد
آخرین اخبار
تحقیر تاریخی ترکیه مقابل اسپانیا در قونیه/ پیروزی آلمان، بلژیک و لهستان
لیتوانی ۲ - ۳ هلند/ دپای، ماه تابان آسمان گرفته لاله های نارنجی
کسب ۱۰ مدال رنگارنگ توسط مبارزان پارسی
ووشو قهرمانی جهان؛ یک طلا و ۲ نقره ایران در روز پایانی
دوری ۳ تا ۴ هفته‌ای سرژ اوریه به دلیل کشیدگی عضله
مارتینز: گل رونالدو به یاد ژوتا بود
بی‌خاصیت‌ترین فینال تاریخ فوتبال ایران!
کناره‌گیری احدی از هدایت تیم بوکس نوجوانان+ عکس
سرپرست کمیته غواصی فدراسیون نجات غریق و غواصی منصوب شد
پزشک تیم فوتبال امید: پای صحرایی نشکسته است!
مدافع پاری سن ژرمن در لیگ ستارگان قطر
پیروزی پرسپولیس در دربی جوانان مقابل استقلال
قلعه نویی: نوع برگزاری تورنمنت کافا اصلا خوب نبود
دانشگاه آزاد قهرمان لیگ برتر شمشیربازی سابر شد
بسکتبال زیر ۱۶ سال آسیا؛ ایران ششم شد
اعلام زمان و مکان سه مسابقه از هفته سوم لیگ برتر فوتبال
تبریک کمیته ملی المپیک به نایب قهرمانی کاراته ایران در آسیا
کاراته ایران نایب قهرمان آسیا شد
بازخوانی ماندگار‌ترین دربی تاریخ ایران/ پرسپولیس ۶ استقلالی صفر
دبیر کمیته ملی المپیک: امضای تفاهم‌نامه با چین فرصت تازه‌ای پیش روی ورزش ایران است
نکاتی درباره دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان
بازیکن سرباز در پرسپولیس، استقلال و همه تیم‌ها!
محمدنبی: داور دیدار برابر ازبکستان «عادلانه» قضاوت کند/ کافا باید استاندارد خود را بالا ببرد
کارنامه ۱۴ ماهه فدراسیون حدادی زیر ذره‌بین
حضور دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشست هیات رییسه جهانی ووشو
ابراز تاسف سرمربی تیم ملی فوتبال ایتالیا به تقابل با رژیم صهیونیستی؛ اتفاقات غزه دردناک است
رکورد پیرترین سرمربی فوتبال ملی در جهان شکست
هاشمیان بالاخره یک مهاجم را پسندید
مربیان فوتبال ایتالیا خواستار تعلیق اسرائیل از مسابقات ورزشی شدند
امروز ۱۶ شهریور؛ پرسپولیس میزبان دربی جوانان