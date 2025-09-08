باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات بوکس قهرمانی بزرگسالان جهان از صبح روز پنجشنبه (سیزدهم شهریورماه) در شهر لیورپول کشور انگلیس آغاز شده است.

یکشنبه شب در ادامه این مسابقات بوکس که زیر نظر سازمان جهانی بوکس (World Boxing) پیگیری می‌شود، دو نماینده کشورمان به روی رینگ رفته و با برتری به کار خود پایان دادند.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، علی حبیبی‌نژاد که در نخستین مبارزه «استلیوس» بوکسور یونان را شکست داده بود، در دومین مبارزه به مصاف «باتتومور» نماینده مغولستان رفت و با یک مبارزه دیدنی حریف خود را شکست داد. وی در مرحله بک هشتم باید با نماینده کشور ایتالیا مبارزه کند.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی کاظمی که در قرعه اول با استراحت روبه‌رو بود به مصاف بوکسور ونزوئلا رفت و در سه راند به برتری رسید.

کاظمی باید در دومین مبارزه‌اش با نماینده ازبکستان مبارزه کند.

در ادامه این رقابت‌ها، امروز دوشنبه در وزن ۹۰ کیلوگرم امیررضا ملک‌خطابی که ابتدا استراحت داشت، در نخستین مبارزه به مصاف بوکسور لهستانی می‌رود.

در وزن ۹۰+ کیلوگرم، امیر اسماعیلی در دومین مبارزه به مصاف نماینده کوبا خواهد رفت. وی در نخستین مبارزه «کاپرو اوسکار» بوکسور لهستان را شکست داده بود.

هدایت تیم ملی در این رقابت‌ها برعهده همایون امیری است.